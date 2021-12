Gerardo Vargas ordenó turnar a la Comisión de Honor y Justicia a los dos agentes que le “robaron” a un músico

Camino espinado. Antes de que el problema escale, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, cortó por lo sano: le ordenó al secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Julio César Romanillo, y al jefe de la Unidad de Vialidad, Alfredo Gutiérrez, que pongan a disposición de la Comisión de Honor y Justicia a los dos agentes viales acusados de “robarle” mil 500 pesos a un veterano músico para no quitarle el vehículo tras una infracción. Y es que el caso se convirtió en un escándalo tras que el hecho se dio a conocer por la familia. No es para menos. Es la primera prueba para los jefes policiacos, pero sobre todo para los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia. De hecho, algunos ya están curtidos en estos trotes porque ya en el pasado estuvieron en esa posición. A ver si ahora sí dan con bola y no vayan a salir con que no hay elementos.

Otra más. Incluso el grupo Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa hace una llamado a los mochitenses a que no se dejen extorsionar por la Policía Municipal ante una posible infracción de tránsito porque ellos no tienen la autoridad para ello. Guillermo Padilla Montiel dice que a él le consta que los policías amenazan con llevarse a la oficina de Tránsito para que les levanten una multa, una acción totalmente indebida. Dice que ya le pasó a alguien en Serdán y Río San Lorenzo. Ahí va otra entonces.

Sin sustancia. Por más que quisieron inflar lo que han hecho en este mes y días, los regidores quedan a deber en lo sustancial: promover iniciativas legales para mejorar el entramado institucional del Ayuntamiento. A lo más que llegaron es a avalar reformas que les presentó el tesorero Antonio Vega. No más. Eso de que instalaron las comisiones, que se reunieron aquí y allá y que hicieron gestoría no dejó muy conformes a muchos ahomenses. Lo que sí es que ya de perdida se le escuchó la voz a algunos regidores, con ciertos titubeos, como eso de José Ángel Camacho, que en lugar de decirles estar a sus consideraciones les presentó “sus condolencias”. Así de ese pelo estuvieron.

Consejeros. El Cabildo avaló el nombramiento de los consejeros ciudadanos del Instituto para la Prevención de Adicciones del municipio de Ahome. Se trata de Nancy Susana Lerma, Rosa María Armendáriz, Perla Jazmín Ruiz y Yahaira Elizabeth Ramírez. La propuesta la hizo la directora general de Ipama, Karely Moreno. La votación fue por aplastante mayoría, ya que la regidora panista María de los Ángeles Heredia se opuso porque en la propuesta las mujeres avasallan. Quería paridad de género.

De repente. De sopetón le llegó la noticia a los adultos mayores de los municipios del norte de Sinaloa que les iban a aplicar la tercera dosis contra el coronavirus. Es el refuerzo. El secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, reveló de última hora que los que van a ser vacunados son de los 60 años para arriba y no de los 65 como se había comunicado inicialmente. La vacuna llega en un buen momento porque quiérase o no hay alarma por la nueva variante. En El Fuerte empezó ayer y en Ahome será mañana.

Revivido. Dicen que el exregidor José de Jesús Pacheco llegó a la oficina de Recaudación de Rentas en El Fuerte con más aire del acostumbrado. Es de los experredistas que le atinaron al seguir de cerca a Rubén Rocha Moya. Su nombramiento no dejó de sorprender a más de uno en El Fuerte porque, según dicen, había mejores perfiles para esa posición. Pues será el sereno, pero donde manda capitán no gobierna marinero.