Gerardo Vargas se alzó con el triunfo

La ventaja. Con un cómputo final de votos que se limpió, Gerardo Vargas Landeros, candidato de Morena-Partido Sinaloense a la alcaldía de Ahome, se alzó con el triunfo con 51 mil 669 votos contra 45 mil 632 del candidato del Partido del Trabajo, Domingo Mingo Vázquez, y 45 mil 562 del PRI-PAN-PRD, Marco Antonio Osuna Moreno. Vargas Landeros quedó no como él y sus seguidores hubieran querido, con mayor contundencia, pero sí con una diferencia de poco más de 6 mil votos que no da margen a que el resultado pueda ser combatido. Lo que cuenta son los votos que caen a las urnas y, una vez contados, el contexto en que se dio la elección a estas alturas del partido queda en segundo término. Eso sí, el contexto no fue el mejor pero se habla que de una u otra forma dañó a los tres. Por eso muchos dicen que ninguno se puede denominar víctima.



Distorsión. La forma en que se desarrollaron los comicios es tomada por el petista y el priista para desconocer los resultados, tan es así que montaron un plantón en el Consejo Municipal Electoral con el apoyo, dicen, del alcalde Guillermo Billy Chapman, que se la jugó con el primero. En la manifestación se vio a personal del Ayuntamiento y de internos de los Centros de Rehabilitación más “bravos que un león”. De hecho, ya a estos se les había visto en la campaña de la hoy diputada federal electa Ana Ayala y muchos aseguran que movidos por el director del Instituto para la Prevención de Adicciones del Municipio de Ahome, Ramsés Cázares. Por el ambiente enrarecido, Vargas Landeros tomó la decisión de no presentarse a recoger la constancia que lo acredita como alcalde electo, responsabilidad que asumieron los representantes de Morena-PAS en el Consejo Municipal Electoral.

Malos perdedores. Con el giro que tomó el plantón de protesta, muchos consideran que Mingo Vázquez y Osuna Moreno resultaron ser malos perdedores. Lo que empezó como una manifestación sana que llegó a tener simpatías y credibilidad por el rechazo a la forma en que se llevó a cabo la elección, terminó con una mala imagen porque muchos consideraron que el objetivo se extravió en la percepción de que se jalaron a gente como grupos de choque. Esto les está restando, además de que el conteo de los votos fue de tal manera que no quedó margen para la duda. Tal fue la limpia que las casillas que presentaron graves irregularidades fueron anuladas. Llegó a las 25, lo que no alcanza para la cancelación de las votaciones. Por eso, una impugnación solo servirá para exhibir el contexto insano de los comicios, pero no para anularla, sin embargo, el promotor deportivo y el priista tienen el derecho de ir para adelante, dicen los que saben.



En cama. Osuna Moreno está viendo “moros contranchetes”. Se dice abandonado por el presidente del PRI en Ahome, César Emiliano Gerardo. Sin embargo, salió a relucir que el dirigente cayó en cama un día después de las votaciones. Dicen que ya no se pudo levantar. El problema es que por no tirar la toalla se aguantó hasta llegar a la elección con las consecuencias en su salud. Algunos les extraña que solo al líder del PRI le reclame el apoyo. ¿Y Mario Zamora y otros tantos más que ya andan en lo suyo? Lo que sí es que es falso que Osuna Moreno haya golpeado al líder del tricolor, como se divulgó.

La nómina. Angelina Valenzuela y Miguel Ángel Camacho no hicieron ni pío tras la elección. Una porque quedaron en la lona en la votación y la segunda es que perdiendo, ganaron. Valenzuela va como regidora pluri y Camacho logró que su hijo José Ángel también llegue como regidor pluri. Valenzuela hasta ya regresó como síndica procuradora. A ver cómo le va en la oposición, aunque ya está impuesta con Chapman a trabajar con todo en contra.

