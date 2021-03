Gerardo Vargas va por alcaldía de Ahome pese a inconformidades

No hay decoro. En medio de la inconformidad interna y el asombro externo, Gerardo Vargas Landeros se registró ayer como candidato de Morena a la alcaldía de Ahome. Los morenistas no pueden creer lo que les hizo su líder nacional Mario Delgado, que lo apalancó cuando ni se registró para Ahome. Dicen que el caso de Vargas Landeros y Morena es ¡para ripley! Aparte de su designación, Vargas Landeros se quedó con las regidurías. Anoche trascendió que metió a Judith Luna y Pedro Cevallos, pero además como síndica procuradora a Cecilia Hernández. Otro a regidor es Antonio Menéndez. Por el PAS va Carlos Roberto Valle Saracho y Elizabeth Chía. Algunos morenistas están indignados y más que corrió la versión que Billy Chapman va para la diputación federal. La que de plano tiró la toalla fue la síndica procuradora Angelina Valenzuela, que se fue de candidata de Fuerza por México. Dicen que esto sí es la pifia mayor. ¿No que mucha convicción por Morena y que iba a impugnar a Vargas Landeros?



Prietitos en el arroz. Dicen que con ciertos “inconvenientes” se registraron en los últimos minutos los candidatos a la alcaldía y regidores. El candidato a alcalde Marco Antonio Osuna lleva una planilla de regidores excluyente. Casi a medianoche se filtró los nombres de los priistas Rigoberto Rodríguez, Laura Gálvez y Maribel Sánchez, además de Fernanda Rivera como síndica procuradora. En donde no hubo sorpresa es en el registro de Bernardino Antelo Esper para diputado local por el Distrito 03, pero sí en el 04. El PRI registró a Dulce María Ruiz, pero se habla que el PAN a Teresita de Jesús Urías. En el 05 quedó Ariel Aguilar.

Leer más: Se registra Gerardo Vargas como candidato a la presidencia municipal de Ahome



El costo. Lo que sorprendió a muchos es que al grupo del exalcalde Álvaro Ruelas no le concedieran una de las regidurías. En este caso a Raúl Cota. Propios y extraños aseguran que si alguien les garantiza votos es Ruelas Echave y su grupo. Se habla que el responsable de eso es el exsecretario de Desarrollo Social Ricardo Madrid, por el recelo que le tiene a Ruelas Echave. Como que no ocupan los votos de este grupo.



La tercera. En bola y con algarabía, Miguel Ángel Camacho llegó al IEES para registrarse como candidato a alcalde de Ahome por Movimiento Ciudadano. Llegó junto con todos los candidatos a alcaldes y diputados locales en Sinaloa. Aquí se la está jugando con Julio César Valdez para diputado local por el Distrito 02; Bertha Patricia Núñez por el 03; Ángel Juárez por el 04 y Martín Luis Balderrama por el 05. Por fin se supo quién va por ese partido para la alcaldía de El Fuerte. Se trata de Antonio Cota, que le ganó la careada a Carlos Sarmiento. Y para la diputación local por el Distrito 01 El Fuerte-Choix va Claudia Martínez. La candidata a alcalde de Choix es Josefa Osorio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Angelina Valenzuela va como candidata de Fuerza México para la alcaldía de Ahome



Ruidoso. Vicente Pico mostró músculo al registrarse como candidato a la alcaldía de El Fuerte por el Partido Verde Ecologista. Gente a caballo, a pie y en carro lo acompañaron por las calles del Pueblo Mágico hasta el Consejo Municipal Electoral. Hizo barullo. Lleva como candidato a diputado local por el Distrito 01 a Édgar Omar Castro Valdez. Dicen que la dupla puede dar la sorpresa frente a la del PRI, Maribel Vega, y el de Morena, Gildardo Leyva.



No quedó de otra. Después de buscarle por todos lados, el líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez terminó quedándose con la candidatura del Partido del Trabajo a la alcaldía de Ahome. No pudo hacerlo en el PRI, PAS ni en Morena y ya por poco ni en el PT. Su postulación en este partido fue sorpresiva porque ya el líder estatal Leobardo Alcántara había anunciado la candidatura de Raymundo Simons. Hasta en este partido se cuecen habas.