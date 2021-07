Gerardo busca mejorar el agua potable  

Porque el tiempo apremia, en septiembre el Congreso federal empezará a revisar el proyecto de presupuesto para el 2022, el alcalde electo Gerardo Vargas se trasladó a la Ciudad de México, donde realiza una serie de reuniones y gestiones con funcionarios y entre las prioridades contempla mejorar o, más bien, resolver de fondo los problemas de agua potable que afectan a los ahomenses.

Ayer se reunió con el subdirector de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Conagua, José María Esparza, y con el enlace con gobernadores y alcaldes de la misma dependencia, Adolfo Barragán, a quienes les pidió apoyo y orientación para mejorar la calidad del agua potable y la calidad de vida de la población del municipio.

Durante los últimos meses los mochitenses han enfrentado problemas de baja presión y a veces hasta desabasto de agua y es necesario emprender medidas urgentes para recuperar la calidad del agua que se brindaba antaño a los usuarios, los cuales presumían con orgullo que era uno de los mejores del país y que no dudaban en tomarla directo de la llave, sin pasar por filtros o procesos de purificado.

El sistema de drenaje sigue colapsado, se corre el riesgo de inundaciones en cuanto se venga fuerte el periodo de lluvias, por lo que es necesario acelerar las inversiones en el desvío del dren Juárez que realiza el gobierno federal y reconstruir las redes de agua y alcantarillado, y para eso es necesario el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno: el Ayuntamiento, el estado y la federación. Ojalá se logre avanzar en estas obras que son prioritarias para todos.

Popurrí. Sigue sin aparecer ni dar alguna opinión el excandidato a la alcaldía por el PT Mingo Vázquez. Trasciende que tras la traición de algunos de sus principales colaboradores, que no dudaron en cambiarse de inmediato al equipo de Gerardo Vargas, se le amargó el gusto que tenía de haber quedado en segundo lugar en la contienda a pesar de que era la primera vez que competía y que su partido no tenía fuerza.

Que podría estar desilusionado de la política; sin embargo, sus seguidores le piden que salga y capitalice la fuerza política que lo respaldó y que le podría servir de base para futuras elecciones. Con buenos amarres y alianzas le puede ir mejor, o si no, que le pase la estafeta a alguno de sus colaboradores leales.

POLÍTICA. Trasciende que no cabe duda que Genaro García será el próximo secretario del Ayuntamiento; sin embargo, que no quiere que lo encasillen en el tema policiaco, que tiene suficiente experiencia y conocimientos para dedicarse de lleno a atender los asuntos políticos de la administración municipal y no piensa andar invadiendo funciones de otras áreas, además que confía que tanto el director de Seguridad Pública como los mandos de la Policía y Tránsito tendrán suficiente capacidad para resolver los problemas que se presenten y que respetará su trabajo.

CONSULTA. Previo a la consulta popular del 1 de agosto, más del 80 por ciento de los mexicanos exigen que se enjuicie a los expresidentes y también a los exgobernadores, alcaldes y jueces.

Gerardo Vargas, Alcalde electo de Ahome

