Gerardo en la pelea por Morena

“No hay ninguna duda, voy a competir para ser candidato a gobernador por Morena”, asegura tajante el exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros. Se someterá a la encuesta que haga el partido y espera ganar.

En conferencia de prensa Gerardo hizo un balance de los apoyos que ha dado a la sociedad su Fundación de Valores y Liderazgo, ha repartido 21 mil despensas y 10 mil comidas calientes a personas necesitadas, afectadas por la pandemia de coronavirus. Dice que milita en Morena desde el 2017, que está registrado en el padrón; en cambio, hay algunos que no lo están y ha platicado con gente de arriba que le ha dado garantías que le respetarán la candidatura si gana la encuesta.

Ha estado muy movido, recorriendo todos los municipios del estado, y reta a los demás aspirantes, a los de Morena y a los de otros partidos a que hagan lo mismo, que salgan de las redes sociales, de las conferencias de zoom y visiten a los ciudadanos casa por casa. Reconoce que Jesús Valdés del PRI hace algo parecido pero en menor escala.

Niega que sea él o su fundación la que está haciendo encuestas telefónicas para resaltar su presencia, eso lo perjudica en lugar de ayudarlo, porque nunca despertaría a la gente en la madrugada o a la hora del desayuno para hacer proselitismo. No le importan las críticas de la diputada federal Tatiana Clouthier.

Pide que los sinaloenses se solidaricen con la gente que tiene necesidades, hay que sacar el espíritu solidario que nos caracteriza porque el gobierno no puede hacerlo todo. Y prefiere no calificar a la administración del alcalde Billy Chapman, porque los políticos no están para poner calificaciones a los demás, pero siente que la sociedad se queja y espera que apriete el ritmo de trabajo y de obras en el último tramo, de lo contrario lo resentirá en la próxima elección.



Popurrí. El plantón de FRENA, en el Zócalo de la Ciudad de México, y las marchas de los denominados Amlovers han acaparado la atención y se han vuelto tendencia durante los últimos 10 días y polarizan o crispan más las diferencias políticas entre los mexicanos, que ya existían de tiempo atrás pero eran luchas soterradas que ahora se libran a plena luz pública.

Las acusaciones van y vienen, que “López Obrador debe renunciar porque es un dictador y nos lleva al socialismo o al comunismo como Venezuela”, y por el otro lado, que “las manifestaciones de Javier Lozano, de las casas de campaña vacías, las pagan los prianistas y los privilegiados que perdieron el poder, sin influencias y moches. “Cuándo acabarán estas guerras fratricidas”.



BOMBEROS. Difícil situación económica enfrentan las corporaciones de bomberos de todo el estado, aunque dentro de los males, aquí en Los Mochis se han concretado cosas buenas, como el rescate de la máquina extintora 39, que estaba en el corralón desde hacer cerca de 6 meses, y que hacía mucha falta, y el donativo de un jet sky o motoneta acuática, usado pero en buenas condiciones, que hizo un empresario altruista y que se usará para prácticas y para labores de rescate de personas.