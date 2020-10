Gerardo insiste que será candidato

El jefe de la fuerza Trébol, Gerardo Vargas Landeros se lanzó fuerte el fin de semana y a través de las redes sociales los generales de su cuarto de guerra lanzaron sendos mensajes, el primero acompañado con una encuesta que indica que poco a poco va ganando ventaja en las preferencias electorales, y el segundo ratificando que sí está afiliado a Morena y que va en pos de la candidatura a gobernador.

En la encuesta efectuada el 30 de septiembre por Massive Caller el 38.3 por ciento de los encuestados dicen que votarían por Morena, el 23.7 por el PRI, 14.5 por el PAN Y 5.3 por otros partidos. No aparece el PAS de Héctor Melesio Cuen, solo partidos nacionales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por el PAN, el 25.3 por ciento de los encuestados prefieren que el candidato sea Adolfo Rojo Montoya y el 18.6 a Adolfo Beltrán, aún no se contempla a los posibles aspirantes externos: Heriberto Félix y Juan Pablo Castañón.

Por el PRI, 24.7 apoyaría a Jesús Valdés, 17.3 a Alfonso Mejía y 12.3 a Mario Zamora, mientras que por Morena Rubén Rocha encabeza las preferencias con 29.0, seguido de Gerardo Vargas con 22.6 e Imelda Castro con 12.1. De aquí la gente de Gerardo deduce que va creciendo en el ánimo popular.

En otro comunicado refuta las afirmaciones de la delegada de Morena en Sinaloa, Carol Arriaga, y ratifica que sí milita en el partido desde l 2017, pero que no todas las afiliaciones se subieron a la plataforma digital; en contraparte dice que tampoco otros aspirantes aparecen en el padrón, entre ellos Rubén Rocha, Imelda Castro y Graciela Domínguez; sin embargo, son tomados en cuenta a la hora de hacer las encuestas. La careada luce interesante.



Popurrí. FRENA o no frena, la manifestación que hicieron el fin de semana en la Ciudad de México los seguidores de Gilberto Lozano acapararon los reflectores de la información, exigen la renuncia o destitución del presidente Andrés Manuel López Obrador y se ha fijado como fines de noviembre, en que cumplirá dos años en el poder, para que no deje heredero y se efectúen nuevas elecciones.

Al final la polémica se centró sobre las afirmaciones de los frenistas que habían reunido más de 200 mil manifestantes, superando el reto de 100 mil que les hizo AMLO. Lo acusan de ser un dictador, que llevaría al país al comunismo, pero los morenistas diciendo que aparte que llevaron acarreados, hicieron trampa y no pasaron de 10 mil porque la mitad del Zócalo estaba ocupado con tiendas de campaña y no llenaron la otra mitad. El parte del gobierno federal reportó cerca de 18 mil manifestantes y el de la policía capitalina 5 mil.



MORENA. Se armó la discusión ayer en una reunión de morenistas que presidió la delegada Carol Arriaga, resulta que los militantes locales ya estaban como agua para chocolate porque les pretenden imponer a Emilio Ibarra como candidato a la alcaldía cuando no tiene nada que ver con el partido, no quieren más advenedizos y enseguida la doctora Luisa Reyna Armenta le reclamó a Carol que haya llegado hablando mal de Porfirio Muñoz Ledo: supuestamente lo calificó como “viejo decrépito”, lo cual es discriminación.