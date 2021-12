Gerente de Jumapam afirma que agua es apta para el consumo, ¿y la prueba?

Pongan la muestra. El gerente de la Jumapam, Osbaldo López Angulo, asegura que el agua que sale de las llaves en los hogares mazatlecos es apta para el consumo humano. Sin embargo, ni él, mucho menos el alcalde Guillermo Benítez, han puesto la muestra para que la ciudadanía tenga confianza en sus palabras. Seguramente nadie en su sano juicio se atrevería a beber el agua turbia de aspecto lechoso que sale del grifo, pese a que las autoridades aseguren que es apta para el consumo humano. Y mientras los mazatlecos sufren por la mala calidad del líquido, el gerente de la Junta de Agua Potable dice que están dando tratamiento especial al agua para que en un lapso de 15 días comience a salir limpia, como debe de ser.

Qué sincero. Y hablando de agua turbia, en la entrevista que brindó el alcalde Guillermo Benítez Torres a reporteros en Palacio Municipal, les aseguró que él también resulta afectado porque no cuenta con agua limpia en casa. “Ni filtro tengo, como todos los mazatlecos”, expresó. Claro que esta respuesta dejó a varios reporteros estupefactos, pues cómo es posible que un presidente municipal no cuente con filtro de agua en su casa, cuando la mayoría de los hogares mazatlecos tiene al menos uno para tratar el agua que cae al tinaco. Así las cosas con el Químico, quien se deslindó del problema y señaló a dos fenómenos naturales como los causantes de que en los hogares aún no se pueda lavar la ropa blanca.

“Amor con amor se paga”. Esa es la frase que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, refirió luego de aceptar que la Junta de Agua Potable de ese municipio deberá regresar 2.9 millones de pesos a la empresa concesionadora del estadio Teodoro Mariscal, al ganar esta un litigio con la clausura de tomas supuestamente clandestinas. Durante el juicio, se determinó que los trabajadores llevaron a cabo el procedimiento al margen de los procedimientos legales. Ahora, deberán ser sancionados por su proceder. El caso ha molestado al munícipe, sobre todo por que el Ayuntamiento está en medio de otro juicio contra la misma empresa para dejar sin efecto el acuerdo de concesión otorgado por casi 25 años. Benítez Torres aduce que Espectáculos Costa del Pacífico no ha cumplido con los acuerdos.

A poner orden. El director de Vialidad y Transporte en Mazatlán, Mario Rafael González Sánchez, encabezó operativos de inspección al transporte público el día de ayer en la avenida aledaña al Acuario Mazatlán. Conversó con los taxistas, revisó que sus documentos estén en regla y verificó que cumplan con las medidas sanitarias dispuestas tras la pandemia. Al parecer, no encontró irregularidades, sin embargo, ese mismo operativo debería de implementar en el transporte urbano, donde algunos choferes exceden el número de pasajeros, generando riesgo de contagios de coronavirus. En la avenida Gabriel Leyva es normal observar los camiones llenos, sobre todo en horarios de 6 a 8 de la noche, sin que alguna autoridad los aperciba. Pareciera que hay una normalidad absoluta, donde portar el cubrebocas como gargantilla es una barrera contra el coronavirus y un requisito que cumplir para no ser molestado.

Nuevas jornadas. El próximo viernes se realizará una nueva jornada de vacunación para que los adultos mayores reciban una dosis de refuerzo preventivo contra el covid-19, ante el avance de la cepa ómicron en el mundo. Ya desde hoy hay preocupación por la organización de la jornada. Y es que no es para menos. La ineptitud con la que se llevó a cabo la vacunación de los jóvenes de 15 años y más, dejó inconformes a los ciudadanos. Hubo quienes durmieron afuera del Hospital Militar y otros esperaron por más de 12 horas para recibir su primera dosis.