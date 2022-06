Gerente de la Jumapam, enredado en fallas de avenida

Fue necesaria la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, abriera la reja del palacio municipal y permitiera el ingreso de los desplazados por la violencia que viven en el fraccionamiento Cvive. El grupo de vecinos que conforman el Movimiento Amplio Social Sinaloense, comandados por Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, cruzaron triunfalmente el arco de acceso y llegaron a la sala de cabildo, lugar al que les negaron el paso en varias ocasiones pese a las solicitudes que realizaron al “Químico” Benítez. Sin la presencia del presidente municipal, Gutiérrez Sánchez habló con el secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin, a quien le pidió que realicen un gobierno humanista, del lado de la gente más necesitada. El encuentro duró pocos minutos, pero llegaron a acuerdos que, según dijeron, tendrá resultados en corto plazo.

Si a alguien compromete las continuas fugas que surgen en la avenida Gabriel Leyva es al gerente de la Jumapam, Osbaldo López Angulo. Fue él quien estuvo al frente de la Secretaría de Obras Públicas en el estado, y fue esta la que se encargó, en coordinación con la Jumapam, de inspeccionar la instalación de 12 mil metros lineales de tubería, cuando la avenida fue regenerada. La falta de la calidad de la obra realizada por la empresa Fypasa es obvia. Seis defectos han surgido en la zona regenerada desde su inauguración, el 30 de octubre del año pasado, y el riesgo es que surjan más. El proyecto urbanístico de 310 millones de pesos está todo parchado y las autoridades, tanto municipales como estatales, deben de hacer algo pronto para establecer las medidas restitutivas.

Mientras que 50 planteles educativos en Mazatlán cerraron sus puertas por el contagio de coronavirus en alumnos y maestros la semana pasada, la Secretaría de Salud en el estado reportó ayer que en el mismo periodo se registraron 15 casos nuevos del virus, cifra inferior a la registrada hace dos semanas, que fue de 294. El jefe de los Servicios Regionales de la Sepyc en Mazatlán, José Juan Rendón Gómez, dijo que se optó por seguir las clases en línea para frenar los contagios en planteles de preescolar, primaria y secundaria. Al día de ayer se carecía de información para definir si adelantarán el cierre del ciclo escolar por el número de contagios.

Sin avances sigue el caso de Luis Enrique Ramírez. Pese a que las autoridades federales y estatales aseguran que los presuntos responsables de su asesinato ya están identificados, es hora de que no los detienen o los presentan. En este caso queda evidenciado lo lenta que es la justicia, ya que si no se ha logrado detener a los responsables cuando el caso acaparó los reflectores a escala nacional, qué se puede esperar cuando las víctimas no son conocidas. La fiscal debe salir a decir qué está pasando.