Giancarlo firmará con los Gigantes

Hermosillo, Son. (VIP-WIRE). "Estoy pasando más hambre que pulga en peluche"… "Sábados felices".--o-o-o-** Esta tarde a las seis, voy a reunirme en el teatro del diario El Imparcial, aquí en Hermosillo, con un grupo que formarán todos los que quieran ir. La invitación la hicieron personalmente Juan y Luis Alberto Healy y el doctor Pedro Ortega, ejecutivos principales del periódico. Les platicaré de los cinco mil años y más que van de la historia del beisbol y trataré de responder después a sus preguntas… ** Giancarlo Stanton estará uniformado de Gigante de San Francisco a partir de los entrenamientos desde fines de febrero. Lo anunció el gerente general, Bobby Evans, quien recalcó que al slugger le agrada el AT&T Park, de San Francisco. No han dado a conocer pormenores de la negociación.** Japón está encendido porque Shohei Ohtani sale de allá para jugar en Grandes Ligas. Se quejan de que dejan ir a los peloteros muy jóvenes, 23 años, sin dar por la patria lo suficiente… ¡Dicen ellos!, ¿no?... ** Tres equipos han preparado para los Yankees ofertas de cambio por el shortstop de 21 años, nativo de Bejuma, Thairo Estrada, el mejor de las menores en esa posición. Creen que los Yankees pueden darlo en un cambio, porque tienen exceso de hombres para la posición en el futuro, y les ofrecen especialmente lanzadores juveniles. Estrada pasará a ser de la organización que ofrezca el mejor pitcher zurdo, durante el Winter Meeting de Disney World, a inaugurarse pasado mañana, domingo…-o-o-o-o-"Si Dios lo sabe, pues que lo sepa el mundo entero"… Castizo.--o-o-o-o-** Los gerentes generales de Grandes Ligas van a considerar en el Winter Meeting el caso del prospecto de los Cerveceros y de los Leones del Caracas, Javier Betancourt, de 22 años, herido a tiros en Venezuela. Fue a jugar allá, después que en Milwaukee habían dispuesto prohibírselo. Pero el muchacho insistió en que deseaba jugar ante sus compatriotas, y lo dejaron ir. Ahora está en esa ciudad de los Cerveceros, donde lo operaron de las heridas en el brazo izquierdo…** Un grupo de unos 16 fanáticos se me presentaron en el hotel ayer en la mañana, pidiéndome la publicación de su protesta, por haber construido el nuevo estadio de los Naranjeros tan lejos de la ciudad, y para donde no hay transporte colectivo. Explicaron que el terreno del viejo parque, con inmenso estacionamiento y en el centro de Hermosillo, hubiera sido el ideal, además de histórico. Y todos estuvieron de acuerdo en que la movida fue politiquería, porque los gobernantes habían comprado terrenos en aquella área, los que han subido mucho de precio por la presencia el estadio… Politiquero es politiquero.-o-o-o-o-Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.