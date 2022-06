Gildardo Leyva hace otro cambio 

Algunos morenistas de Ahome, de la vieja guardia y nuevos, se inquietaron al llegarles la información de que se van a renovar los consejeros distritales el 30 y 31 de julio del presente año. Es decir, un mes y cachito. No solo aquí sino en el resto de los distritos de Sinaloa y el país. En el distrito de Ahome hay 10 consejeros que van a ser cambiados por otros que de antemano se adelanta que van a estar “palomeados” por ya saben quién. Algunos morenistas hasta reconocen quién es el jefe político de Morena en el municipio. Sin embargo, no falta quién se quiera brincar las trancas porque saben que los consejeros tienen voz y voto en un momento dado de definir algunas cosas en el partido.

Por cierto, dicen que la directora de Educación de la comuna de Ahome, Alma Marién Fierro, pretende “colarse” entre los grupos internos de Morena para afiliarse, pero no lo ha logrado. Se habla que los morenistas cerraron filas para no dejar entrar a quienes ven que llegan solo para tener provecho político. Es más, algunos pasistas todavía no se explican cómo es que a Alma Marién le dieron esa dirección de la comuna, concesión que le dio el alcalde Gerardo Vargas Landeros al PAS cuando había otros dentro de este partido con más mérito. Incluso, cuentan que Alma Marién apareció de repente como operadora del PAS en Ahome y El Fuerte en las pasadas elecciones, con resultados desastrosos para el partido, ya que prácticamente fue borrado del mapa. Y como no ve futuro aquí quiere pasarse a Morena. No es la única.

El pronóstico que dio ayer el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 de Los Mochis, Víctor Manuel Lim, levantó el ánimo de algunos: que la quinta ola de coronavirus que azota en Ahome tendrá su máximo pico a fines de este mes y tenderá a la baja. En el sector salud y en todas partes hacen “changuitos” porque así sea. A los que no les ha dado desde la pandemia pues para que les dé y a los que llevan de cuatro, cuatro, no contagiarse en esta quinta ola. Lo cierto es que Lim ha estado acertado, ya que fue el que advirtió abiertamente el inicio de la quinta ola con las nuevas subvariantes. A ver si ahora es acertivo.

Volvió ayer a surgir la polémica de si está bien o mal la demolición de los vestigios de los inicios de la ciudad. Y es que ayer tumbaron las únicas casas que quedaban en la colonia Americana. Fue el remate. Unos, los más románticos por la historia, rechazan esa acción, y otros están de acuerdo para que se construyan edificios modernos, como ya ocurrió en toda esa zona del bulevar Castro y Leyva. Y a otros eso ni les va ni les viene.

El enésimo cambio en su gabinete hizo ayer el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva. Ahora a Karen Manzanares, secretaria de Presidencia, la designó directora de Planeación en lugar de Viridiana Gastélum. Ese cambio estaba más que cantado. Leyva manda el mensaje al regidor independiente Jairo Leyva y a otros que él va a seguir haciendo los cambios que considere pertinente porque ahí sus “chicharrones nomás truenan”.