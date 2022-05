Gildardo se fue al Tianguis Turístico

audima

Se habla que Isaura Salas, directora de Bienestar en Ahome, se inquietó tras la llegada de María Inés Pérez Corral como secretaria de la dependencia en Sinaloa en lugar de Ruth Díaz, que fue cesada por el gobernador Rubén Rocha Moya por “celos profesionales” con los subsecretarios y demás personal, a quienes no dejaba trabajar. Y es que Salas y otros colaboradores creen que ella va a poner de su gente, proveniente de Morena, en esas posiciones. Sin embargo, al parecer no va a ser as porque para ello tendrá que consultar al gobernador y esos espacios de Bienestar en Ahome él los palomeó. As´i es que algunos aseguran que la directora de Bienestar en este municipio puede dormir tranquila.

EL QUE PARECE que ya la libró es Víctor Manuel Lim Zavala que se sostiene como jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 1 tras la llegada de Cuitláhuac González como secretario de Salud en sustitución de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Y es que González ya removió a otros jefes de las jurisdicciones en la entidad y a Lim Zavala no. Se habla que este es bien visto por quien manda en Palacio de Gobierno.

LOS PRIISTAS ahomenses regresaron a clases este fin de semana, ya que les dieron capacitación de comunicación política. Acaban de terminar el taller de identidad partidista que les impartió la expresidenta del instituto político Nora Arellano y empezaron con este nuevo con Fernando Solís, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones. O sea, el presidente del PRI en Ahome, César Emiliano Gerardo, le está apostando a tener bien preparado a los cuadros del partido para el 2024. Con la identidad partidista quieren que los militantes y dirigentes no se vayan con los de enfrente y con lo de comunicación política convencer a los ciudadanos de que son la mejor opción. Y dicen que todavía falta.

DESPUÉS DE ESTAR A VARIOS FUEGOS, el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, se fue a Acapulco, Guerrero, para participar en el Tianguis Turístico 2022 que arrancó ayer. Dice que va a poner muy en alto el Pueblo Mágico, según lo que publicó en las redes sociales desde la sede del magno evento al que asistieron otros alcaldes, como el de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez. Algunos señalan que Leyva se apuntó para ir al puerto guerrerense para desestresarse por los problemas que se mete o lo meten un día y al otro también. Ni se diga el alcalde mazatleco. De algo sirve el Tianguis Turístico para la clase política gobernante, pero el problema es que el viaje es a costillas del pueblo, no de sus bolsillos.

DICEN QUE DETRÁS de la reunión de priistas en El Fuerte se esconde la candidatura de Gloria Himelda Félix, que quiere dirigir el PRI en Sinaloa. La directora de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte, Maribel Vega, sería la operadora de ese plan pese a que la mencionan que pactó con Morena para que la ratificaran en esa posición. Más decente se vio Alfonso ‘Poncho’ Vega, que no fue porque acaba de ser ratificado como delegado de Vialidad.