Gildardo va al acuerdo con MC

Haya sido como haya sido, más ahomenses de los que se esperaban participaron ayer en la votación para la elección de los diez consejeros distritales, cinco hombres y cinco mujeres, de entre 159 aspirantes. Hubo 177 registrados, pero depuraron unos por tener en su haber algunos “pecaditos”. Incluso, de los 159 que quedaron algunos se autodescartaron, como el alcalde Gerardo Vargas Landeros que acudió a votar por alguno de la lista. En los centros de votación hubo de todo, funcionarios, legisladores, líderes de los grupos internos, morenistas y gente del pueblo que emitieron el sufragio en favor de sus preferidos para ser seleccionado con el fin de que participen en la elección de la dirigencia estatal del partido. Unos y otros, acarreados o no, salieron de los centros de votación reafiliados o afiliados al partido que está de moda porque las tendencias electorales están a su favor. Es decir, se van a la cargada. Es el mismo comportamiento de la era priista.

LA QUE SORPRENDIÓ fue la diputada local Juana Minerva Vázquez que al acudir a votar mostró sus aspiraciones para ser la presidenta de Morena en Sinaloa. Y es que más ilusión le nació para esa posición porque en Sinaloa va a ser mujer. Con eso, de no haber cambio, queda descartado Manuel Guerrero, actual delegado del partido en Sinaloa, a quien algunos lo veían perfilarse como el líder en la entidad. Algunos señalaron que la legisladora Vázquez tiene el derecho a “acelerarse”, pero le recuerdan que en la convocatoria se le cierra el paso a los legisladores.

EL GOBIERNO del alcalde Vargas Landeros no tuvo otra más que el de reconocer a Ramón Salmerón como el coordinador de los regidores del Partido Sinaloense. Y es que se hizo un “trabuco”, con lo que ya no pudieron sostener a Carlos Roberto Valle Saracho que renunció un día a la coordinación de ese partido y al otro se retractó, lo que dañó su credibilidad. Algunos dicen que no es que lo hayan dejado abajo a Valle Saracho, pero ya no les dio para sostenerlo. Lo que pueden hacer es que le permitan estar en la Junta de Coordinación Política de cabildo como regidor independiente.

PICADO en su orgullo, Valle Saracho se aferra a que él sigue siendo el coordinador de la bancada pasista. No reconoce a Salmerón cuando ya el tema está más claro que el agua desde el momento en que Marysol Morales cedió una vez que hablaron con ella. Además, el PAS no lo reconoce como militante. Así es que muy poco le duró el gusto a Valle Saracho de que Morales lo siguiera reconociendo como el coordinador. Eso sí, tiene derecho a irse a los tribunales.

EL ALCALDE de El Fuerte, Gildardo Leyva, parece que le supo entrar al tema de la exigencia del coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, de que la comuna les pague los 165 mil pesos que se les debe por las prerrogativas del partido. Algunos creían que se iba a negar y echarle la culpa a la administración de la exalcaldesa Nubia Ramos, pero se equivocaron. Sí raspó los muebles de Ramos, pero destacó más la voluntad de llegar a un acuerdo de pago con la dirigencia de MC que buscar pleito.