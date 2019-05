Gleyber encabezó a jonroneros Yankees

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “¿Qué le dijo la letra I a la letra B? ¡Ay chica!, ¿cuál talla de brassiere usas tú?

* El receptor nativo de Maracay, Israel Pineda (clase A, Nationals) considerado muy bueno a la defensiva, pero deficiente al bate, disfruta una temporada diferente. Está conectando muy bien la bola, acaba de tener juego con jonrón, doble y dos bases por bolas, en victoria de su equipo, el Hagerstown, 4-2… * Ronald Acuña (Bravos) demuestra poca habilidad para adaptarse al pitcheo de Grandes Ligas. Los lanzadores se transmiten cómo lanzarle a los buenos bateadores y, si estos ignoran cómo reaccionar a su favor, caen en desesperados slumps. Ronald, de 21 años, en su segunda temporada de bigleaguer, detonó seis jonrones en sus primeros 16 turnos del año. Y surgió el slump. Desde entonces ha sacado dos y batea en total para 273. Él es muy buen bateador de curvas y lo están trabajando con rectas y cambios… ¡¡Amanecerá y veremos!!...

¿Qué le dijo la letra X a la letra K?

¡Ay chica!, pero te falta la mitad del cuerpo.

* Al anuncio de que el tercera base dominicano, Miguel Andújar (Yankees), lo van a operar el lunes del hombro derecho, por lo que ya no podrá jugar hasta 2020, le pusieron música de jonrones. La partitura fue escrita por Gleyber Torres, quien sacó la bola dos veces, Gary Sánchez, cuya cooperación fue un descomunal batazo, que pasó por encima del bullpen de los mismos Yankees, por el rightfield, y Cameron Maybin se estrenó como jonronero dentro del uniforme de Yankees.

Fue en el primer juego del programa doble del miércoles, el cual les ganaron a los Orioles 5-3… * Como se esperaba, la fanaticada de Los Ángeles recibió a Manny “María Moñitos” Machado (Padres) con tremenda pita y abucheos de marca mayor. Es que resulta difícil querer a un bigleaguer con tantas habilidades a quien no le gusta utilizarlas… * Vladimir Guerrero (hijo) (Blue Jays), no ha defraudado a los fanáticos que esperaban de él lo máximo como bateador de poder. Saca la bola cada vez más lejos. Esta semana conectó dos jonrones, cuyas pelotas volaron a 110 millas por hora y durante más de 450 pies… ¡Vas bien, muchacho, vas bien!... * En las oficinas del comisionado, Rob Manfred, han decidido que las primeras dos ciudades a ser seleccionadas para nuevas franquicias de Grandes Ligas, serán canadienses, Montreal y Vancouver. Si no aparecen los empresarios para ser los dueños de equipos, nombrarán otras entre Portland, Las Vegas, Charlotte y Nashville.

¿Qué le dijo la letra Q a la letra O?

¡Ay chica!, pero así sin freno, en cualquier momento sales rodando.

