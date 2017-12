Globalización de la LMP

Con Fernando Luciano tenemos al primer brasileño en llegar a nuestra pelota invernal. Louis Okoye, de los Cañeros, se convierte en el primer africano. Hasta hace unos 12 o 14 años era difícil tener en la liga jugadores caribeños.Fue por ahí del ciclo 2000-2001 que comenzaron a llegar en mayor cantidad elementos de las otras ligas afiliadas a la confederación: Dominicana, Venezuela y Puerto Rico. La cantidad de cubanos comenzó a subir con el éxodo masivo de talento de la isla a los Estados UnidoDurante este calendario, el mercado asiático ha estado en boga importándose mucho talento de aquella lejana tierra. En el pasado vimos pocos exponentes de ese continente. Kuni Ogawa, de Yaquis, en los años ochenta, fue el primer japonés en militar aquí. Won Kuk Lee fue el pionero entre los coreanos, y Chin Lung Hu de Taiwán. Esta campaña hemos visto ya a Otosaka con Yaquis; el año anterior a Ryota Igarashi con Tomateros. Por muchos años hemos visto nicaragüenses y panameños. Al no pertenecer a Confederación del Caribe hay más facilidad para que jugadores de estas naciones vengan.¿A qué viene el tema? Es fácil de detectar. Los clubes se han dedicado ahora en buscar talento de todas partes. No es solo el ir a ver doble A y triple A de Estados Unidos y observar el material en la liga de la costa del Pacífico o en liga internacional.Se trata de traer buenos refuerzos, no necesariamente que pertenezcan a alguna organización de MLB. Que sean de buen nivel. La liga japonesa ofrece buen talento con elementos jóvenes que han jugado entre el equipo grande y las Ligas Menores.Yo soy de los convencidos en que el beisbol es deporte globalizado al nivel de que la calidad se reparte en muchos países ya. El estar trayendo gente de otros lugares, no solo de Estados Unidos, es muestra de ello.Bienvenidos todos los embajadores de la pelota a la LMP.El grupo que tiene en sus manos Enrique “Che” Reyes jugando el premundial sub-23 cuenta con varios elementos jóvenes que ya militan tanto en verano como en LMP y otros que van en camino, algunos pertenecen al beisbol de Estados Unidos.Y si bien vemos a Asael Sánchez, Moisés Gutiérrez y Julián Ornelas, tenemos también a un Bernie Heras, Javier Salazar, que forman esa nueva generación de peloteros para nuestro beisbol.El mercado de agentes libres está detenido. Mientras no firme el japonés Otani y se haga movimiento por Giancarlo Stanton, los clubes no harán ajustes. Stanton podría ir a California, que es su casa, lo pelean Dodgers y Gigantes. Pero si los actuales campeones de la nacional no quisieron tomar el dinero restante del contrato de Verlander, ¿cómo podrán agarrar lo que falta por pagar a Stanton? Gigantes tiene el dinero para absorber esa enorme cantidad.