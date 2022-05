“Gobernaba la delincuencia de cuello blanco”: AMLO

audima

El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó la recta de la petición de justicia para el compañero periodista Luis Enrique Ramírez que le hicieron, para sacar lo que traía en su ronco pecho e informar que no habrá impunidad, que como había dicho el gobernador Rubén Rocha, era cuestión de días e incluso de horas para que se consignara a los asesinos, y se fue más allá para aclarar que no hay compromisos con nadie, como antes en que gobernaba la “delincuencia de cuello blanco”.

“En el 2006, Felipe Calderón se robó la elección apoyado por los delincuentes de cuello blanco, los que roban y no pierden ni siquiera la honorabilidad, y luego declaró guerra al narco, para legitimarse, sin ninguna estrategia y designó secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna, que ahora está preso en Estados Unidos por sus nexos con los narcotraficantes.”

La delincuencia no surgió de un día para otro, “pero ahora nos exigen que arreglemos las cosas que ellos descompusieron. Nosotros no tenemos nexos con nadie y todos los asesinatos de periodistas son investigados y se resuelven. Antes la delincuencia organizada y la de cuello blanco tenían mucho poder, designaban a los gobernantes, hasta al presidente”.

Explicó que él mismo le pidió a Rocha que interviniera la Fiscalía federal y que muchos datos no se dan a conocer para resguardar el proceso, pero que en una mañanera informará los resultados una vez que se esclarezca el crimen. López Obrador dijo que en Sinaloa se avanza en seguridad y comparó que aquí se han cometido 2 mil asesinatos, mientras que en Guanajuato ya van 10 mil.

El presidente llegó antenoche y lo recibió una manifestación de viudas de policías que acusan al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, de que no les quiere pagar las pensiones; después una a favor del alcalde, a quien los elementos militares lo “batearon” al no permitirle entrar a la reunión de seguridad ni a la mañanera. Los alcaldes no participan, dijo AMLO, pero dio instrucciones al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que platicara con él y que resuelvan los conflictos mediante el diálogo.

Estrada Ferreiro quería quejarse del juicio político en su contra, pero el presidente le recordó que es Rocha quien gobierna Sinaloa. En la conferencia, el gobernador aclaró que en junio se efectuará la consulta para la instalación de la planta de fertilizantes, y López Obrador se pronunció a favor del proyecto y una planta de licuefacción de gas que se instalará en Puerto Libertad, porque es necesario promover la autosuficiencia en insumos, alimentos y energéticos.

Popurrí. El senador morenista José Narro, quien por ciento es amigo de la juventud del gerente de la Japama, Raúl Pérez, estuvo ayer aquí y se pronunció a favor de fortalecer al campo, de que los productores obtengan un porcentaje mayor del precio de sus productos, defendió la reforma eléctrica y la electoral, y también se topó de lleno con integrantes del grupo Aquí No, que dicen estar a favor de la planta de fertilizantes, de la inversión que traerá, pero que se reubique a un lugar donde no represente peligro.

Tenemos que promover la autosuficiencia alimentaria”, presidente Andrés Manuel López Obrador