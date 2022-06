Gobernador arropa a Édgar González

Total apoyo. En la gira de trabajo que realizó ayer en Mazatlán, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, le brindó su apoyo al secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Édgar González Zataráin, quien enfrenta un pleito legal con empresarios. “Édgar es mi amigo, te lo encargo, ‘Químico’”, expresó durante su discurso, lo que causó sorpresa entre los presentes al arranque de pavimentación de una avenida en el puerto. Y es que en días pasados, González reveló que hay tres demandas jurídicas en su contra, a raíz de la defensa legal que realiza para evitar que el Ayuntamiento pierda litigios. El viernes 17 de junio, un grupo de regidores divulgó un desplegado en las redes sociales donde le brindan el apoyo.

La policía municipal, al mando del comandante Simón Malpica, se encuentra nuevamente bajo el escrutinio de la opinión pública, luego de que se difundiera un video donde presuntamente abusan de su fuerza para someter a un civil. Los hechos habrían ocurrido en la avenida Paseo Claussen, en la banqueta de un restaurante de mariscos. Al respecto, el jefe de la Policía dijo que la Unidad de Asuntos Internos y el Órgano Interno de Control ya investiga los hechos donde se ven involucrados elementos del Grupo Capta, quienes se encargan de la protección al turista. Malpica reiteró que las personas que se sientan agredidas u ofendidas por el actuar de los elementos deben de interponer denuncia para que se investigue, ya que no tolerará a policías que atenten contra los derechos humanos de los civiles.

A una semana de que inició el incendio en el basurón municipal, los bomberos no han logrado apagarlo por completo. El comandante de la corporación, Édgar Peinado, dijo que al depósito de basura no le han dado el tratamiento adecuado de relleno sanitario, por ello han sido recurrentes los siniestros que ya afectan a la población que vive en los alrededores. Durante un sondeo que se realizó con los vecinos, estos argumentaron que no soportan la peste durante la noche y que ya algunos han enfermado de la tos. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres anunció que el próximo fin de semana viajará a Florida para sostener un encuentro con empresarios dedicados al tratamiento de la basura sin afectar al medio ambiente. Urge que le den una solución a este problema que ya afecta la salud de los habitantes.

Jesús Estrada Ferreiro pide la oportunidad de defenderse, y llama a la fiscal general del estado, Sara Bruna Quiñónez, a actuar con honorabilidad en su caso. En un tono más sereno de lo acostumbrado, el exalcalde de Culiacán hizo uso de las redes sociales para informar a los culiacanenses que ya lo notificaron sobre las audiencias a las que está citado el próximo jueves y viernes, pero denunció que no le han entregado los expedientes de las carpetas de investigación y desconoce por qué ni de qué lo acusan. Su hijo, quien también es su abogado, fue a solicitar los documentos a la Fiscalía, pero le informaron que hasta el lunes les iban a sacar copias, con lo cual lo dejan en la indefensión y le quita tiempo para tener una buena defensa. En algo tiene razón el exalcalde de Culiacán: el derecho a defenderse. En este caso, la Fiscalía debe actuar sin revanchismo y, si tiene un caso tan sólido en su contra, ¿a qué le teme? Porque de acuerdo con Estrada, todo indica que está pretendiendo dar golpes bajos. Lo que está ocurriendo en este caso es preocupante. Si a una persona pública conocedora de la Constitución en la Fiscalía