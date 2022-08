Gobernador realiza gira sin el alcalde

Es un hecho que la relación entre el gobernador del estado y el alcalde de Guasave no es la mejor en estos momentos, y eso quedó de manifiesto cuando el sábado pasado Rubén Rocha Moya vino de sorpresa al municipio y visitó las comunidades de Salsipuedes y Ranchito de Inzunza, además de desayunar y comer por estos lares, y todo lo hizo solo, sin ninguna autoridad municipal que lo acompañara, siendo muy obvio el mensaje que no los quería a su lado, lo que hace pensar que no está nada contento con Martín Ahumada Quintero. Cuando posteó en sus redes sociales que estaba en el poblado Salsipuedes, escuchando de viva voz de la gente las necesidades que se tienen ahí, el mandatario agregó el comentario ‘Territorio, no escritorio”, sin duda alguna una indirecta muy directa para el presidente municipal, que se ha caracterizado por ser un hombre de oficina y de muy poco contacto con el pueblo, pero con este llamado de atención tal vez valore de verdad el tipo de administración que ha venido ofreciendo.

Resulta que ese mismo sábado que estuvo el gobernador en Guasave, después de las 19:30 horas el alcalde Martín Ahumada Quintero subió a sus redes sociales que andaba supervisando las zonas inundables de la ciudad, un horario nada adecuado para emprender ese tipo de acciones, pero tal parece que el mensaje que le envió Rubén Rocha Moya de no hacer gobiernos de escritorio, le caló hondo, y decidió darse un baño de pueblo, aunque ya fue muy tarde cuando reaccionó, pues el mandatario estatal desde temprano recorrió el municipio. Seguramente aquella declaración que dio el alcalde hace unos días, donde aseguró que los pasistas eran buenos aliados de su gobierno, debió no ser del agrado del gobernador, pues es obvia cuál es su línea en ese sentido, pero tal parece que Martín Ahumada aún no descifra esas lecturas, y los costos ya los está pagando.

En los últimos días una encuesta se empezó a aplicar vía telefónica en los hogares guasavenses, y las preguntas iban desde ¿cómo considera la administración del presidente municipal? y puntualizaban aspectos como la seguridad, inversión en obra pública, entre otras cosas. Independientemente de las respuestas, la realidad es que la inversión en esta administración es muy floja, ya que como dijo el diputado federal Casimiro Zamora Valdez, las obras no se ven en nueve meses de gobierno. Otra de las preguntas específicas era ¿si tuviera de vecino al doctor Martín Ahumada y tuviera que ausentarse, se animaría a dejarle las llaves de su casa?, sin duda cuestionamientos muy enfocados en la persona del alcalde, en lugar de las clásicas preguntas generales que se suelen hacer en ese tipo de cuestionamientos. ¿A dónde querrán llegar con eso?

El sistema dif en Sinaloa municipio empezará hoy con la reunión de donativos, consistentes en alimentos no perecederos, con el fin de ayudar a las 35 familias del poblado Los Melones que fueron afectadas por las lluvias del pasado fin de semana, y como la recepción de comida será toda la semana, seguramente será un apoyo notable el que habrán de reunir.