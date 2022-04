Gobernador y Congreso, a punto de convertir en “víctima” a Estrada Ferreiro

audima

Todos contra Estrada Ferreiro. El desafuero contra el alcalde de Culiacán ya es oficial. Al menos ya lo aseguró el líder del Congreso del Estado, Feliciano Castro. De que se lo ha ganado a pulso el alcalde, ¡claro que se lo ha ganado! Pero el gobernador Rubén Rocha Moya, con todo el poder que acumula en estos momentos, el Congreso del Estado de mayoría morenista con el apoyo de diputados del PRI y del PAN, así como la operación política del secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, podrían estar a punto de convertir a Jesús Estrada Ferreiro en una “víctima”. El abuso desmedido de poder tras Estrada Ferreiro. El evidente linchamiento de todos contra el alcalde, están llevando las cosas al extremo de desaforarlo y no solo eso, hasta llegar a fincarle responsabilidad por las tres demandas de “juicio político” que el Congreso recibió y les dio entrada. Insistimos, es muy probable que Estrada Ferreiro se lo merezca. De que ha tenido excesos, ¡claro que sí! De que existen denuncias de malos manejos económicos, también. De que cada vez que abre la boca se mete en problemas, eso todos lo saben. Pero mientras Estrada Ferreiro por sus excesos y exabruptos ha sido colocado en el banquillo de los acusados y el escarnio público, en Mazatlán se tiene un alcalde Luis Guillermo Benítez que cumple todos esos requisitos y hasta más. Pero al Químico no lo tocan. Y no es pretexto de que salgan en el Congreso de que no hay denuncias de malos manejos del Químico. Ahí están las denuncias que presentó la exsíndica procuradora Elsa Bojórquez que tuvo el valor de enfrentar al alcalde y a sus “golpeadores”. Rocha Moya, sus diputados y el secretario general de Gobierno deberían ser parejos. Pero pareciera que gustan de aplicar la justicia selectiva. Y eso es muy delicado.

¿Y por qué no lo corre? El gobernador aprovechó su semanera de ayer para acusar a su secretario de Salud, Melesio Cuen, de estar “operando en su contra”. Y afirmó “tenemos los elementos para asegurarlo”. Pues está claro, si Rubén Rocha Moya tiene elementos de prueba de que su secretario de Salud está trabajando en contra de él, pues muy fácil, que lo despida. La acusación, grave de entrada, lanzada por el gobernador contra uno de sus “subalternos”, como lo llamó en enero a Melesio Cuen, vino luego de que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, a quien quieren desaforar, hizo pública una reunión con diputados del PAS y el presidente Antonio Corrales Burgueño. Encuentro que bastó para que el gobernador acusara a Cuen de estar operando en su contra. Y es que, en el Congreso del Estado, la postura de los diputados del PAS ha sido clara. No están de acuerdo en el desafuero que se le piensa aplicar a Estrada Ferreiro. Son cinco. Porque los del PRI, PAN y Morena curiosamente van juntos en esta embestida contra el alcalde no de cualquier municipio, sino el de la capital del estado. La acusación lanzada directamente por Rocha Moya contra Melesio Cuen es el corolario de una serie de golpes contra el PAS. Les han “convencido” a tres alcaldes para que abandonen al PAS y ¿qué creen? afiliarse a Morena. Les han “convencido” a dos diputados locales y casualmente se fueron a Morena. La operación contra Cuen y el PAS hasta ahora se había mantenido en una especulación. Que viene del Tercer Piso, decían. Que el secretario general de Gobierno es el que está operando eso contra el PAS. Pues ayer ya quedó claro. Es el gobernador quien encabeza esta embestida contra un partido que el año pasado fue su aliado.