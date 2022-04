Gobernador y alcaldes morenistas de Sinaloa asisten al cierre de campaña #QueSigaAMLO

audima

Encampañados. Cuando menos mediáticamente ha hecho mucho ruido la presencia del gobernador y una larga lista de alcaldes morenistas por su asistencia al acto de cierre nacional de la campaña nacional denominada #QueSigaAMLO, y así lo señalaron actores panistas y perredistas, quienes advierten el presunto uso de unidades oficiales y un derroche de recursos públicos. El secretario general del PAN, Luis Ángel Solano Guatimea, asegura que las violaciones a la Ley de revocación de mandato han sido constantes y adelantó que están trabajando para fortalecer la denuncia en contra de Rubén Rocha Moya, de su secretario general de gobierno Enrique Inzunza y el alcalde Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Guatimea aprovechó para señalar que el día del cierre de campaña en el parque Acuático el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, llegó en una camioneta en compañía del mandatario estatal, unidad, que no descarta sea propiedad del Gobierno del Estado, un hecho que lamenta sea justificado con que “tienen el permiso del pueblo”.

La fuerza del acarreo. El martes por la tarde fue la locura en los alrededores del Parque Acuático, a donde llegaron decenas de camiones provenientes de varios municipios del estado con personas que venían a “engordar” el evento morenista y de promoción a la imagen del presidente Andrés Manuel. Hasta se colaron uno que otro personaje identificado como priistas, entre ellos el alcalde de Sinaloa municipio, Rolando Mercado y la dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase), Teresita de Jesús Ochoa Félix, a quienes se les vio sorpresivamente activos. Otro de los que aprovechó la tarde para “farolearse” y de paso mostrar que también tiene fuerza de acarreo, fue el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, quien llegó con batucada y todo, incluso hasta molesto resultó el relajo que armó, pues no dejaban hablar al gobernador. Para los propios morenistas, esta fue solo una muestra de la movilización que tendrán como tarea el próximo domingo, pues la instrucción es no fallarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, no olvidemos que ellos presumen el respaldo de 30 millones ciudadanos a nivel nacional, cifra que en los últimos dos años se ha ido mermando, al grado que algunos expertos en política y mediciones de popularidad advierten una participación de entre ocho y 12 millones de mexicanos.

Sadol Vs Audelo Avilés. Luego de la acusación que hiciera el regidor panista, Sadol Osorio Porras, quien afirma que el día del cierre de la campaña nacional en favor de AMLO se utilizaron al menos 10 vehículos del Ayuntamiento de Culiacán para el acarreo de personas, el director de Servicios Públicos, Rodolfo Audelo Avilés, rechazó el señalamiento y pidió al edil que si tiene los elementos realice la denuncia ante las instancias correspondientes. Aseguró que ellos están trabajando como municipio, no como partido, por lo que insistió en que, si el político panista tiene alguna prueba, que la presente. Curioso resulta que el mismo día del evento masivo, el funcionario señalado presumió en su cuenta de Facebook los trabajos de remozamiento que acababan de hacer en el parque Acuático, el cual presumió “listo para recibir a los visitantes”, aunque no especificó si se refería a los culichis que acuden por las tarde y en fines de semana en plan familiar o a los “acarreados” que llegaron procedentes de municipios como Mazatlán, El Fuerte, Choix, Badiraguato, Mocorito y Sinaloa de Leyva, solo por citar algunos.

Algo trama Serapio. Fuertes versiones corren al interior del Congreso Local, las cuales apuntan a que el diputado morenista Serapio Vargas Ramírez está haciendo lo posible por arrebatarle la Secretaría de Agricultura y Ganadería, José Jaime Montes Salas, algo que se antoja difícil, pero que quienes lo afirman, aseguran que tiene posibilidades porque el funcionario no ha llenado la silla.