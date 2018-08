Gobernadores perciben que López Obrador busca trabajar con unidad y respeto

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con los gobernadores de la Conago. Fue un encuentro más que cordial. Y algunos lo consideraron sincero con una clara intención: la de colaborar todos con respeto y unidad para transitar hacia un mejor país. En su segunda reunión con los gobernadores, López Obrador puntualizó que el caso de los “coordinadores” que habrá en cada estado, giró instrucciones para que coadyuven con los gobernadores. Y a ninguno de ellos se le permitirá prepotencia o abusos. Serán colaboradores de ustedes, les dijo a los gobernadores. Ofreció pinceladas de lo que será el próximo gobierno. Y puso énfasis en los programas sociales que habrán de realizarse. Pero no solo con el Gobierno Federal, sino de la mano con los estados. No habrá ninguna sorpresa que provoque un cambio brusco en los manejos de las finanzas. Y reiteró que las obras en proceso, todas habrán de ser terminadas. En el caso de Sinaloa, el presidente electo le ratificó su visita que hará al estado en septiembre. Sin que se dé a conocer oficialmente la agenda, se pudiera adelantar que el 16 por la tarde-noche arribaría a Mazatlán para pernoctar. Al día siguiente podría encabezar un encuentro con empresarios. Y después haría recorridos. En toda esa agenda estaría acompañado del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Por cierto, López Obrador giró instrucciones para que la semana que entra la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, se reúna con Ordaz Coppel. Y tanto Quirino Ordaz Coppel como otros gobernadores habrán de sostener encuentros con quien estará a cargo de la Secretaría de Hacienda.Quien advirtió que las universidades del país siguen de cerca y con cautela lo que habrá de suceder en la próxima administración federal en materia educativa fue el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera. Ayer estuvo en Mazatlán para dar el banderazo de arranque del nuevo ciclo escolar. Mencionó que el anuncio hecho por Andrés Manuel López Obrador de crear 100 universidades podría significar una reducción en los recursos que reciben las que ya están en funciones. De entrada comentó que hay universidades en el país, incluida la nuestra en Sinaloa, que enfrentan problemas económicos y ven que el aumento de las cuotas no es la solución. Habrá que seguir de cerca el tema.En la sustitución del pavimento en la avenida Del Mar, los trabajos se realizan las 24 horas del día. Y como es una obra que se pretende terminar en diciembre, está recibiendo una supervisión especial. Ayer estuvo en Mazatlán de visita relámpago el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Osbaldo López, que vino expresamente a revisar cómo se están realizando los trabajos en la avenida Del Mar. Lo que parecía podría provocar que los trabajos fueran lentos, que es el romper el pavimento viejo pegado a lo que es la ciclovía, resultó rápido. Decenas de trabajadores con equipo especial se dedicaron a cortar el pavimento pegado a la ciclovía para no dañar lo que ya se tiene. La obra va rápida. Y sí podría cumplir con los plazos que se dieron cuando se dio el banderazo de arranque. Sin embargo, las incomodidades porque se cerró a la circulación una parte del malecón ya afloraron y cientos de mazatlecos se han convertido de facto en supervisores de la obra.