Gobernar democráticamente

audima

“Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado”

Voltaire

A raíz del testamento político que hace días refirió el presidente de la República no quedó de otra que pensar en lo que piensa.

Observé su expresión, López Obrador tiene miedo, un miedo natural, el mismo que sentimos todos cuando nuestras expectativas sobre algo o alguien son altas y uno sabe que es posible no se cumplan.

Tengo claro que México no se gobierna con ánimo democrático, la recurrente agresión al INE es una muestra. Las mujeres representamos el 52 % de la población, pero nuestros derechos disminuyeron con este gobierno.

Al presidente le preocupa lo que pasará cuando él no esté en el poder. Un demócrata sabe que su periodo tiene un plazo y prepara sus acciones para cada etapa. Estamos en la segunda mitad de su mandato, el tiempo es como cuando uno crece y tiene más años, vemos correr los días y sentimos que se van más rápido. Esa sensación la está experimentando. Él ya midió, sus proyectos con trabajos estarán a tiempo, lo cual es lo de menos, lo realmente importante es que funcionen. Está sufriendo, si quieren saberlo no me hace feliz advertir que su encuentro con la realidad lo mortifique.

México está en un momento crucial, su fortaleza debe buscarla en las leyes, en su correcta aplicación y en la disciplina para imponer el orden. Pienso en las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional. Deseo que conserven los valores de la República y que la tentación a la que han sido expuestos la superen estoicamente.

A la Marina Armada de México siempre le pediré que vuelva los ojos a Topolobampo, los civiles no han querido o no han podido y por lo que veo ni querrán ni podrán. Así las cosas.

Ahome, pasamos por un reciente gobierno desastroso y todo lo que vemos con el nuevo lo recibimos con entusiasmo, tanto que aun los serios organismos camarales dan el sí sin saber por qué no los tomaba en cuenta Billy, no los recibía y los desdeñó cuanto quiso y pudo. Ellos transitaron. Ahora hay un “fast-track-azo” y ni se incomodan, los partidos todos están mirando para otro lado, no hay oposición ni siquiera la que se denomina “responsable” para hacer que hacen y no hacer. En sesión extraordinaria de Cabildo, por zoom, las y los regidores dieron el sí. Qué interesantes están resultando. Por supuesto que el tema de la basura debe atenderse, pero despacio que llevan prisa. ¿Por qué suena más a un albazo que a una estrategia?, el apuro porque no lo explicaron antes, o de que nos hemos perdido. ¿Las comisiones resolvieron mutuo proprio? ¿O ahí mismo calificaron? El contrato, los montos, los tiempos, demasiado planchado para en menos de dos horas hacerlo. Se dice que la empresa ya opera en Aguascalientes y Tlajomulco de Zúñiga. Es inglesa del “neoliberalismo”, ya ven que no todo es malo y aquí va por más municipios, se habla de Culiacán, Guasave y El Fuerte. Qué creen, el presidente de Guasave lleva dos expresiones que me han parecido muy políticas, buenas y razonable: una fue ante la instalación de la planta en Topolobampo, puso sobre la mesa el tema de contraloría social, y sobre el acercamiento de los ingleses y uno que otro colado mexicano (al tiempo) dijo: “los regidores en conjunto debemos revisar la propuesta, tener la explicación del proyecto y ver la viabilidad. Luego deben reunirse con los sectores organizados de Guasave, como cámaras empresariales y universidades, porque estas situaciones son de interés de toda la sociedad y la opinión y colaboración de estos entes es muy importante para el Ayuntamiento”.

¿Detectan la diferencia? Parece que en Guasave hay razón de ser.

Posdata.- En el centro del Universo siguen despidiéndose los amigos, en nuestro cerro se fue Chava, gran señora, como mi Madre y acaban de decirme que un grande se ha marchado; Jesús Gámez “El Repollo”, exsíndico, gran gestor, esposo, padre, amigo. Abrazo a su familia y amigos.