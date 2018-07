Gobernar las ruinas

Basada en la novela corta Lady Macbeth de Mtsensk del escritor ruso Nikolái Leskov, convertida en ópera por parte de Dmitri Shostakovich en 1934, y en tres adaptaciones cinematográficas más: una en 1962 a cargo de Andrzej Wajda, otra en 1966 a cargo de Mikhail Shapiro y otra más de 1989 realizada por Roman Balayan; Lady Macbeth (2016, Gran Bretaña), debut cinematográfico del también director teatral William Oldroyd (1979, Londres), que parte de un guion de otra debutante, Alice Birch, es una despiadada película que transcurre en la hermosa campiña inglesa en el año de 1865. La joven Katherine (Florence Pugh) acaba de contraer matrimonio con un maduro hombre adinerado llamado Alexander Lester (Paul Hilton). Dicho matrimonio, que formó parte de un mero trato comercial, obliga a la joven a dejar todo e irse a vivir a la campiña con los Lester: su marido, que desde la boda solo la trata como un objeto que usa y desusa cuando se le pega la gana y para lo que se le pega la gana, y el anciano y déspota padre, Boris (Christopher Fairbank).Ambos la mantienen vigilada por la implacable sirvienta Anna (Naomi Ackie) en una suerte de arresto domiciliario rural que la hace pasar horas sentada en un sillón o viendo al verde mundo que la rodea desde una ventana. Y cuando la requieren para ser el adorno en alguna reunión plagada de alcohol y de otros despreciables adinerados, entonces la joven debe soportar todo lo que ocurra sin chistar. Hay un trabajo fenomenal de cámara por parte de Ari Wegner: durante esa primera parte de la película Katherine siempre ocupa el centro del encuadre. Por ello, los colores de las paredes y el de los muebles combinan con el de sus vestidos, de tal forma que la sentiremos como parte natural de ese frío y austero escenario. Un simple objeto más de los Lester. Pero cuando, en una de las salidas por negocio de padre e hijo, y siendo descuidada por Anna, Katherine entabla conversación con el mozo de cuadras Sebastián (Cosmo Jarvis) para luego entregarse a él sin importarle que la sirvienta los descubra; entonces notamos un cambio tanto en ese encuadre como en la mirada de la joven, en su postura y hasta en la forma en la que porta sus vestidos. Queda claro, Katherine ya llegó al punto en el que decidió no ser la víctima de nadie. Ahora solo queda preguntarse ¿en qué se va a convertir? Y, sí, atestiguar dicho cambio. La referencia a Shakespeare en el título tanto de la novela corta como de la película nos recuerda a la esposa del general escocés Macbeth.Luego de que tres mujeres le revelan a Macbeth que tuvieron una visión en la que lo vieron gobernando a los escoceses, su esposa no cesa de decirle que debe matar al actual rey y cumplir con la profecía. Esa mujer, aparentemente fría y manipuladora, es Lady Macbeth. Y para los que saben cómo va el resto de la obra, un apunte: en la versión de Birch y Oldroyd, desterrado está cualquier asomo de arrepentimiento. La Lady Macbeth de la campiña inglesa forjará su solitario y decadente imperio sin voltear la vista atrás jamás. A fin de cuentas, nunca pidió estar aquí. Aunque eso no significa que no pueda/quiera gobernar esas ruinas que ella misma va dejando.