Gobierno Estatal, Municipal y Salud enredados en torno al tema carnaval

Más que enredados. Ninguna autoridad quiere asumir la responsabilidad sobre si habrá o no carnaval en Mazatlán. Y tan enredados andan para lanzar el anuncio oficial, que por un lado, el alcalde Luis Guillermo Benítez asegura que será hasta el próximo viernes cuando el gobernador Rubén Rocha Moya dé a conocer la decisión. Y por el otro, el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, comunicó que la decisión se dará el miércoles 9 de febrero. ¿Qué pasa? En medio de esta discordancia de fechas entre “El Químico” y Enrique Inzunza, está lo declarado por el secretario de Salud, Melesio Cuen, quien aseguró que sería ayer cuando el gobernador definiría si hay o no carnaval. Pareciera que el tema les quema las manos y no hay un responsable en Sinaloa que afirme categóricamente qué pasará con la fiesta masiva que es el Carnaval Internacional de Mazatlán. Si la lógica no se equivoca, estamos oficialmente en “semáforo naranja”, declarado por las autoridades de salud federal del 7 al 20 de febrero. Luego del 20, si las cosas mejoran, si los contagios bajan y el número de pacientes activos y fallecimientos se reduce, entonces Sinaloa pasaría de naranja a amarillo. Resultaría muy sospechoso, por decir lo menos, que de naranja se brinquen al verde. Y más sospechoso que aíslen a Mazatlán del resto de Sinaloa, como pretende hacer creer el alcalde, y que si hay gran cantidad de contagios es en otros lados, menos en el puerto. Apenas en una mente tan reducida se puede decir eso, cuando al carnaval acuden de todos los rumbos de Sinaloa, de otros estados e incluso extranjeros.

Rabioso en Palacio. Hasta hoy nadie ha refutado la noticia. Y la exhibida que se le dio al hijo mayor del presidente López Obrador por la vida ostentosa que se da en Estados Unidos y que se descubrió que en una de las casas que vivió es propiedad de un alto ejecutivo de una empresa beneficiada por Pemex, huele a corrupción. A falta de argumentos para aclarar los hechos, se abrió paso a la descalificación de quienes elaboraron la investigación periodística y también contra aquellos medios que la han hecho pública. En el escándalo aquel de la “Casa Blanca” descubierta a Peña Nieto y su entonces esposa, esta última intentó aclararlo. Pero fue peor. Ahora parece que decidieron echarle tierra y apostar al olvido. Calladitos se ven más bonitos.

¿Dónde están los colegios de profesionistas? En Mazatlán, la Ley de Ordenamiento Urbano pareciera letra muerta. No hay quién la respete. Se permitió construir en plena playa una estructura de ampliación del restaurante El Muchacho Alegre, en Playa Norte. Y muy cerca de ahí, a un costado del hotel De Cima, se construye una torre que evidentemente invadió la banqueta. Se tiene una marquesina por encima de la banqueta. Y se supone que eso está prohibido. La irregular operación de palapas convertidas en cantinas a pie de playa pareciera que a las autoridades les pasa de noche. Los colegios de ingenieros, de arquitectos, supuestamente defensores del buen ordenamiento urbano, están sordos, ciegos y mudos. ¿A qué le temen?

Los ignoran. El líder de los desplazados en la zona sur, Miguel Ángel Gutiérrez, ya no le encuentra la cuadratura al círculo. Nunca como hoy, sus demandas son ignoradas. Se plantaron afuera del Palacio Municipal y el alcalde ni siquiera se dignó en recibirlos. Hoy anuncian una marcha de protesta, pero ahora no tienen un lugar dónde ubicar al alcalde. Si acuden al Palacio es domingo, no estará. Antes iban a los hoteles del exgobernador, ¿y ahora qué?