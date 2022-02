Gobierno Estatal indeciso y alcaldes de Culiacán y Mazatlán imponen condiciones

audima

Incongruencia y negligencia. Los alcaldes de Culiacán y Mazatlán están mostrando quién manda en Sinaloa. Quién decide y hace. En Culiacán acaba de celebrarse un show con que abarrotó el estadio de beisbol Ángel Flores. No hubo nada que evitara la autorización para ese evento masivo con el cantautor Marco Antonio Solís. De nada sirve estar en “semáforo amarillo”, que supuestamente el Gobierno Federal debe cancelarse eventos masivos. Incluso clases presenciales. En Culiacán, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, con esta autorización de ese evento, demostró que él es quien manda en Culiacán. Y si eso sucedió el pasado fin de semana en Culiacán, en Mazatlán ya están afinando detalles para celebrar el carnaval. Se tenga o no “semáforo amarillo” que, a conveniencia para tapar apariencias, lo podrían pintar de “verde”. En Mazatlán, el alcalde Luis Guillermo Benítez ya lo ha gritado a los cuatro vientos. Quien manda en Mazatlán es él. Y nadie más. Las indecisiones del gobernador Rubén Rocha Moya son factor importante para que este par hagan y deshagan pisoteando todo sentido común. Pero no solo eso, pisoteando leyes y poniendo en riesgo la vida de cientos de personas. Resulta incongruente que teniendo “oficialmente” semáforo amarillo, el gobierno estatal y las autoridades de educación insistan en que los niños acudan a las escuelas a recibir clases. Estamos de acuerdo con que es necesario, que la educación de nuestros niños no es la misma a distancia. Pero debemos estar de acuerdo que son precisamente los niños quienes no están vacunados. Y son los que corren mayor riesgo en estos momentos de “semáforo amarillo”. Las indecisiones abundan en esta administración estatal. Y eso nos puede costar caro.

Cuen, sin apoyo… Sin poder de decisión. El secretario de Salud, Melesio Cuen, ya debe de haberse dado cuenta. Ya tuvo el tiempo suficiente para saber que está solo, que el gobernador Rubén Rocha Moya no le da su lugar, al contrario, evidentemente lo ha dejado sin el apoyo para que decida como titular de Salud lo que más conviene para proteger la salud de los sinaloenses. Cuen sabe que no es conveniente para nada exponer la salud de los sinaloenses con eventos masivos. Cuen lo ha dicho una y otra vez: si hoy fuera la decisión sobre el Carnaval de Mazatlán, la instrucción sería cancelarlo. Pero por encima de la opinión de quien sabe cómo está el Covid-19 en Sinaloa, se imponen los intereses económicos y políticos. Y muchos nos preguntamos: ¿Qué espera Cuen para tirar la renuncia y hacer lo que siempre ha hecho desde su trinchera política? En ese cargo nadie le reconoce su trabajo. Mucho menos le da autoridad para la toma de decisiones. Como líder del Partido Sinaloense goza de todo el respaldo y autoridad. Hoy, Cuen es otro más de los empleados del gobernador, al cual, dicho por el mismo Rocha Moya, no le da ninguna oportunidad para negociar nada. ¿Entonces, qué espera?

La responsabilidad de ida y vuelta. En el tema de cuidad la salud de los ciudadanos y combatir los contagios por Covid-19 no solamente caen en la cancha del Gobierno. ¡No! Buena parte está en manos de los ciudadanos. Muchas voces se levantaron para criticar que los padres de familia se negaban a enviar a sus hijos a clases presenciales, pero sí aparecían en familia en eventos masivos y sitios como los centros comerciales. Muchos criticaron la fiesta masiva convocada por el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, para recibir el nuevo año en el paseo Olas Altas. Pero asistieron por montones. Irresponsabilidad del Gobierno. También de muchos ciudadanos. ¿Así, cómo?