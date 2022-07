Gobierno de Sinaloa empieza a saldar fideicomiso de la carretera La Costera

El Gobierno del Estado empezó ayer a saldar el fideicomiso financiero con el que se construyó la carretera Benito Juárez, mejor conocida como La Costera. Serán 790 millones de pesos los que se tendrán que scubrir y es a la administración de Rubén Rocha Moya a la que le corresponderá terminar de pagar. El secretario de obras públicas, José Luis Zavala, informó que ya se habían abonado los primeros 31 millones de pesos, pues durante 20 años no se había aportado un solo peso, debido a un acuerdo firmado en el fideicomiso. “Nos tocó mala suerte, Rafa”, dijo el gobernador del estado cuando el secretario terminó su exposición en la conferencia mañanera. No obstante, este compromiso no obstruye los proyectos de obras carreteras.

Un día después de que el gobernador del estado confirmó las pésimas condiciones en las que se encuentra la carretera México 15, anunció ayer un plan de obras. Se destinarán 1.5 millones de pesos para la carretera La Curva, San Pedro - Navolato, la cual abarca 18.4 kilómetros. Los trabajos estarán a cargo de Precasin. También se dará inicio al bacheo en la carretera Navolato - El Castillo para continuar luego con la carretera 20 y 50 del mismo municipio.

Después de la captura de Rafael Caro Quintero en Sinaloa, el Gobierno de los Estados Unidos publicó una alerta exhortando a los ciudadanos y funcionarios norteamericanos para que no viajen a esta entidad, al considerarla una zona en la que operan las bandas del crimen organizado. El caso generó la molestia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien aprovechó la conferencia semanera para criticar la reacción de la Unión Americana. Desde su punto de vista, no existe justificación suficiente para que el gobierno del vecino país del norte boletine a la entidad. Quizá no sea solo por la detención de Caro Quintero, tal vez haya influido también la cantidad de laboratorios clandestinos descubiertos en la zona urbana y rural de Culiacán y el decomiso histórico de pastillas de fentanilo, lo que genera una mala imagen de la entidad en el extranjero.

A propósito de riesgos ciudadanos, el sistema metereológico pronosticó una semana muy lluviosa, con la probabilidad de tormentas puntuales y repentinas en algunas zonas de Culiacán. Eso tiene muy nerviosos a los ciudadanos, quienes han tomado conciencia sobre el riesgo que representan, no solo los espectaculares levantados al margen de las leyes y los reglamentos, sino también de los inmuebles abandonados en el centro histórico a punto de colapsar. El director de Protección Civil, Jesús Bill Mendoza, ya anunció que hay al menos 10 inmuebles que por seguridad deben ser derribados. Lo malo es que estos inmuebles no están del todo señalados ni acordonados para que los ciudadanos eviten transitar por esas zonas. Ya el fin de semana pasado colapsó el muro de un inmueble ubicado en la calle Zaragoza del centro de la ciudad.

Si piensa viajar durante este periodo vacacional de verano, hágalo con mucha precaución. Hay dos alertas epidemiológicas: la del covid-19 (Culiacán tiene casi 5 mil casos activos) y la viruela del mono, cuyo primer caso ya se encuentra en Sinaloa.