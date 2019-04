Gobierno de la 4T hay espacio para el negocio y beneficio personal

El negocio. No se trata del nepotismo y tráfico de influencias ya comprobado. Ahora el tema llegó a los manejos de los dineros y beneficios personales. El caso del promotor artístico Felipe Silva, a quien le cancelaron sus eventos programados en Mazatlán, no fue producto de la casualidad. Fue fríamente planeado. Para apoderarse de la “plaza” en la presentación de eventos artísticos. Silva dijo mucho contra el alcalde Luis Guillermo Benítez. Pero nunca cumplió su anuncio de que presentaría una denuncia penal contra el alcalde y funcionarios del Instituto de Cultura. Sería según dijo, “por extorsión”. Pero no se animó. Y salió el peine. Resulta que Írving Campos, director de Logística y Protocolo del Instituto de Cultura. Es hermano de Juan Carlos Campos, quien casualmente es el que trajo a la Sonora Dinamita para el festejo realizado en la avenida Bahía el Sábado Santo. El hermano del funcionario de Cultura tiene un negocio de representaciones artísticas. Y casualmente sus equipos de sonido se observaron operando con todo en el malecón. Írving Campos podría enfrentar un conflicto de intereses por ser un influyente funcionario de Cultura, donde se contrata a su hermano. El evidente beneficio a la empresa familiar de los Campos ya provocó una reacción de los propietarios de equipos de sonido porque dicen están siendo desplazados. Tenemos un audio de uno de ellos que advierte la posibilidad de una movilización de protesta para desenmascarar el negocio que se está haciendo en esta administración morenista. Írving Campos es uno de los protegidos del alcalde junto con su “director” interino José Luis Tostado y su sobrina Linda Chang. ¿El negocio salpicará hasta el alcalde? La palabra de lo que está sucediendo al interior de Cultura la tiene la síndica procuradora Elsa Bojórquez, quien ordenó una “revisión exhaustiva”; y se comprometió a difundir los resultados este fin de mes. O sea, ya.

¿Quién dará el primer paso? El presidente del PAN en Mazatlán, Jesús Antonio Sánchez Solís, afirmó que el nepotismo que impera en el gobierno municipal de Morena puede provocar que el alcalde Luis Guillermo Benítez se le aplique juicio político. Sánchez Solís fue exsubprocurador de Justicia en la zona sur. Y sabe lo que dice. Pero le endosa la bronca a la síndica procuradora Elsa Bojórquez de que sea la que denuncie y actúe contra el alcalde. El dirigente del PAN podría dar el primer paso y como abogado que es, elaborar una denuncia como ciudadano y pedir juicio político contra el alcalde. De que hay elementos...Los hay.

Diputados cumplen la orden. López Obrador ya lo había anunciado. Y los diputados de Morena ayer cumplieron la orden. Acabaron con el Consejo de Promoción Turística. Sí, ese que se encargaba de promocionar los principales destinos turísticos del país. Ese que carga con la responsabilidad de atraer el turismo a nuestros destinos. Pero a AMLO le interesaba utilizar esos dineros para su proyecto de Tren Maya. Y podrán argumentar que había desvíos para otros programas. Pero primero pudieron investigar y resolver sin eliminar. Pero así actúan los que hoy gobiernan el país. Arranca Semana de la Moto. Mazatlán comenzó a vivir el rugido de los potentes motores de motociclistas que arribaron al puerto. Esta será la última ocasión que se celebre la Semana de la Moto en Pascua. La fecha se cambiará. Por lo pronto, hay dos eventos de motociclistas. Ambos autorizados por el gobierno. Hay negocio a la vista.