Gobierno en crisis. Es sintomático. Cuando los gobernantes se sienten en medio de una crisis, cuando ven que su imagen se devalúa por la falta de resultados o la inconformidad de los ciudadanos, arremeten en contra de los medios de información y sus representantes. La intolerancia ante la crítica fluye, se fustiga a los reporteros, a los que cuestionan e informan. El caso del alcalde de Mazatlán es ejemplo de ello. Al morenista Luis Guillermo Benítez Torres le pesa la crítica. Ayer criticó directamente a una reportera de esta casa editora por no consignar que, según él, las personas que lo abuchearon en un evento en el que acompañó al gobernador, Quirino Ordaz Coppel, están identificadas con el PRI y simpatizantes del exalcalde priista Fernando Pucheta. No es la primera vez que arremete contra los reporteros, cuya labor no es de su gusto. Ya ha declarado que tiene identificado un grupo de comunicadores de la prensa fifí. Mal augurio.

Movimientos. La renuncia de Germán Martínez Cázares a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social traerá una serie de movimientos en el tablero del ajedrez morenista y también tendrá cierta repercusión en Sinaloa. Un día después de su renuncia solicitó su reincorporación al Senado de la República, donde no será bien recibido por todos sus compañeros de bancada; y el principal damnificado será su suplente, Pedro Haces Barba, dirigente nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), quien ha venido en dos ocasiones a Sinaloa este año: en la primera se reunió en privado con el gobernador Quirino Ordaz Coppel y los exgobernador Jesús Aguilar Padilla y Juan S. Millán Lizárraga; después vino a tomarle protesta a Armando Heráldez Machado como dirigente estatal de Catem. Haces Barba pierde fuerza por dejar el cargo de senador, pero se mantiene al frente del brazo obrero morenista, que es competencia directa de la Confederación de Transportes de México (CTM), organismo priista.

Cambios. Pero los cambios en el IMSS no le preocupan a Quirino Ordaz, quien aseguró que tiene muy buena relación con Germán Martínez; pero además dijo que Zoé Robledo, nuevo titular del Seguro Social y exsubsecretario de Gobernación, es un buen amigo; y la relación con el Gobierno federal y con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es muy buena, y así seguirán para adelante. Recordó que los hombres no somos indispensables en ningún puesto, y todos en la función pública son temporales.

A China. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, prepara sus maletas para volver a viajar al continente asiático; pero ahora lo hará a China. En agosto y septiembre del año pasado, como alcalde electo, Estrada Ferreiro viajó a Singapur para capacitarse en temas de Desarrollo Urbano, Seguridad Pública y Transporte Urbano para aplicarlos en la capital sinaloense durante su Administración. Ahora fue invitado por una empresa china para que conozca el funcionamiento de una planta tratadora de residuos sólidos, para ver si la pueden instalar en Culiacán. Jesús Estrada aclaró que el viaje será cubierto en su totalidad por la empresa, y que el Gobierno municipal no gastará en esto, por eso decidió aceptar la invitación. Todavía no hay fecha para el viaje, y está a la espera de que los chinos le informe sobre esos detalles.

A paso de tortuga. Aunque las viudas de policías estatales caídos en el cumplimiento de su deber fueron atendidas por el gobernador Quirino Ordaz Coppel el pasado 7 de mayo, sus peticiones no han sido atendidas como debe ser, y aún se están analizando algunos puntos, reconoció el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores. Todo indica que en donde está todo detenido es en la Secretaría de Administración y Finanzas, ya que aunque maneja recursos que no son suyos, Carlos Ortega Carricarte es muy duro para soltar el recurso, aunque en este caso, por humanidad, no debería pensar tanto en darle lo que les corresponde a las viudas.