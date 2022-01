¿Gobierno errático y titubeante?

audima

Más allá del estilo entrón y a veces protagónico que tiene el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, el expriista Sergio Torres Félix, las críticas que lanzó al gobierno de Rubén Rocha Moya, al calificarlo de errático y titubeante en el manejo de la pandemia por Covid-19, pudieran tener algo de razón.

Apenas un día antes, este lunes, el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, precisó que, en momentos de pandemia, como el que por cierto vivimos, la máxima autoridad en la entidad es el titular del Ejecutivo, es decir, Rocha Moya, quien por cierto preside el Comité Estatal de Salud en la entidad, y cualquier presidente municipal u otra autoridad que no acate las disposiciones puede ser sujeto a sanción, lo que hasta el momento en Sinaloa no hemos visto y un claro ejemplo es el alcalde de Mazatlán, que el 31 de diciembre realizó una megafiesta en el puerto.

Leer más: “Puente de plata” a exgobernadores

Hoy está en la polémica si es conveniente suspender o no el Carnaval de Mazatlán previsto para febrero y hasta el Maratón de Culiacán, que se tiene programado para este domingo, pero el gobernador no ha querido fijar postura, solo dice que no quiere mandar la señal de ser un gobierno prohibicionista, minimizando el acelerado crecimiento en los contagios durante las últimas dos semanas.