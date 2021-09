Gobierno regatea vacunas a niños en México, pero dona dosis a otros países

Incongruencia y estupidez. A López-Gatell se le perdona todo. Es el “intocable” de esta administración. Es la orden del presidente López Obrador. Por eso no extraña que la nueva expresión del subsecretario de Salud de que desviar dosis de vacunas para niños le estarían quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor, sencillamente lo menos que provoca es indignación. Este gobierno se empecina en superar cada día las estupideces que comete, particularmente en el manejo de la pandemia. Y mientras se les niegan las vacunas a nuestros menores de edad, ¿qué creen?, pues nuestro Gobierno anunció que donará 300 mil dosis a Honduras y Bolivia para sus segundas dosis y también se enviarán a Jamaica, Paraguay, Belice y Nicaragua. ¿Que alguien nos explique la lógica de esta decisión? En México, los padres de familia ya decidieron hacer valer sus derechos y han recurrido al amparo para obligar al Gobierno Federal a vacunar a los menores de edad. No es posible que mientras en nuestro país se tenga que buscar el amparo para alcanzar la vacunación de los menores, se argumente que eso le quitaría la oportunidad a otra persona mayor, y sí en cambio se regalan vacunas a otros países. La senadora Xóchitl Gálvez fue directa en su calificativo a lo expresado por López-Gatell: “Es un pendejo”, dijo en una conferencia de prensa de senadores de la República, que por cierto han presentado ante la Cámara Alta, la urgente necesidad de que el Gobierno Federal realice una campaña de vacunación contra el Covid-19 a menores de edad, de los 12 en años en adelante. Los senadores no sabían por qué la cerrazón y negativa del gobierno de López Obrador por vacunar a los niños. Ahora, sin quererlo, cuando el canciller Marcelo Ebrard anuncia que se donarán 300 mil vacunas a países como Jamaica, Honduras, Bolivia (claro está), Paraguay, Belice y Nicaragua, ya se entiende la razón por la cual se niegan sistemáticamente a vacunar a nuestros niños mexicanos. Ahhh. Y en lugar de protegerlos de inmediato con vacunas, ordena López Obrador el regreso a clases presenciales, “Llueva, truene o relampaguee”. Primero descuidan el combate a la pandemia y realizan una desafortunada estrategia que ya provocó casi las 400 mil muertes de mexicanos. ¿Qué piensan que hacen con nuestros niños?

Incertidumbre pesquera. Las autoridades de pesca dieron a conocer las fechas oficiales del levantamiento de la veda del camarón en aguas interiores y altamar. Para los primeros será a partir de las 00:00 horas del 14 de septiembre. Para los de altamar a las 06:00 horas del 21 de septiembre. Y el problema de que se invada altamar por parte de pescadores de aguas interiores es inminente. De ahí que esos ocho días de diferencia entre el levantamiento de la veda en aguas interiores y la de altamar, hace necesario que las autoridades de Pesca establezcan un operativo de inspección y vigilancia que evite la irrupción de las lanchas en altamar. Los muestreos dan cuenta de que el camarón no está en buena talla. Pero aun así se puede tener una buena temporada, siempre y cuando se evite que se viole la veda en altamar.

Hermetismo total. Por lo menos tres balaceras se reportaron entre la noche del martes y la madrugada del miércoles en distintos puntos de Mazatlán. Nadie informa. Pero se sabe del problema. No por cuidar la imagen se quiera tapar el sol con un dedo.