Gobierno se enreda en la operación de exigir constancia de vacunación

Enredados. Dice un dicho que “orden no supervisada…Es una orden que no se cumple”. Y eso aplica a la disposición del Gobierno Municipal de exigir la presentación del certificado de vacunación contra el Covid 19 para ingresas a lugares públicos. En su segundo día de que se puso en marcha esta medida, la desinformación prevalece. La incertidumbre igual. Centros comerciales, establecimientos, tiendas y sobre todo restaurantes y antros, son los que deberían estar aplicando la medida. Pero al parecer, el Gobierno ha dejado la decisión a los propietarios de esos negocios. El asunto es que no lleguemos al extremo de que las autoridades se presenten en restaurantes y antros para pedir que los presentes muestren su certificado. Y sacar a la fuerza a quienes no lo porten. Eso sería un grave error. Estamos de acuerdo en apelar a la conciencia de los ciudadanos. Pero también ha quedado demostrado que los inconscientes son muchos…Y los ignorantes, también. Por eso es mejor que las autoridades aplican medidas más drásticas que permitan frenar la ola de contagios que ha conducido a los hospitales a estar saturados y el personal médico expuesto a jornadas extenuantes. El Gobierno no puede seguir jugando con la vida de las personas. ¡Ya basta!.

Primero los pobres. Trabajadores de aseo y limpia están siendo “golpeados” por la tercera ola de contagios. Ellos sin contar con ningún equipo de protección, han sido expuestos a recolectar los desechos de aquellos hogares en dónde se tienen enfermos de Covid 19. Nadie, ni siquiera su “patrón” que es el Gobierno Municipal los ha dotado de algún equipo de protección para evitar que resulten contagiados. Hoy reconocen oficialmente que son 42 casos de trabajadores contagiados. Pero es posible que haya más. El otro golpe para quienes menos tienen lo está dando el Seguro Social, que está disfrazando el “rechazo” de más pacientes con Covid. Los trasfiere al Hospital General que está casi igual. Nada más que a todos esos “trasferidos” dejan de recibir los medicamentos que por Ley debe otorgarles el IMSS. Ya se sabe que en el Hospital General te atienden, pero los medicamentos van por cuenta de los familiares de los enfermos. Una persona que tiene su familiar hospitalizado en el general con problemas de Covid, asegura que a diario les entregan una receta médica y para surtirla se gastan entre 5 y 6 mil pesos. ¿Qué asalariado puede pagar esa cantidad?.

Como el Tío Lolo. Jaime Montes, Delegado de Programas Federales en Sinaloa asegura que el 76 por ciento de los sinaloenses, ya está vacunado con la primera dosis contra el Covid 19. Lo que no dice es que con una sola vacuna no se garantiza para nada salir contagiado y padecer el virus. Menos reconoce que aún con las dos vacunas, los riesgos siguen. Todo parece indicar que el juego de los porcentajes de vacunados tiene un fin. El justificar con eso el regreso a clases presenciales en Sinaloa. Y que las actividades económicas sigan operando a sabiendas de que existen riesgos. De que los menores de edad ante un eventual retorno a las escuelas, detonen más contagios y se exponga la vida de los niños. Los porcentajes que el gobierno maneja en la vacunación, con como los “semáforos” que han impuesto en el país.

Que sirven para dos cosas: Para nada…Y para nada. Mientras el Gobierno Federal, Estatal y Municipal se sigue haciendo al “Tío Lolo”, la vida de muchos ciudadanos sigue pendiendo de un hilo.



