Gobiernos comprometidos. Ayer, en el Congreso del Estado, por voto de la mayoría, los diputados ratificaron su rechazo a las cuentas públicas de nueve municipios. Entre ellos se encuentran dos municipios del sur de Sinaloa:Escuinapa y Rosario. Las observaciones de la ASE que se cuentan por cientos (tan solo en el caso de Escuinapa son 151)l comprometen a los exfuncionarios de los Gobiernos que presidieron el priista Hugo Enrique Moreno en Escuinapa y Martha Castillo Aguilar en Rosario. El Congreso demanda que los exfuncionarios solventen las observaciones para aclarar el ejercicio de millones de pesos sobre los que existen dudas. El caso es más comprometedor para Manuel Antonio Pineda, pues fue él quien dejó a cargo a castillo Aguilar en lo que buscaba su reelección en la presidencia municipal. De no solventar las observaciones, las Administraciones municipales serían sancionadas con recortes presupuestales.

Transporte. El grupo parlamentario de Morena levantó la voz por el aumento a las tarifas del transporte público urbano, el cual consideran que fue un doble fraude, porque primero el Gobierno del Estado utilizó recursos públicos para pagar el 10 por ciento del costo de los nuevos camiones, a los que les puso el logotipo Puro Sinaloa y los pintó de color verde con blanco; y después autorizó el aumento a las tarifas, por lo que los usuarios serán quienes paguen los créditos de la adquisición de los nuevos camiones. De acuerdo con Graciela Domínguez Nava, coordinadora de la bancada morenista, este incremento afecta al 24 por ciento de la población, que apenas alcanza a ganar dos salarios mínimos por día; y denunció que no hubo un dictamen o estudio en la Secretaría de Desarrollo Sustentable que confirme que la actualización de la tarifa está justificada. El golpe ya fue dado al bolsillo de las familias sinaloenses, y ahora la labor de los diputados será reformar las leyes para regular y evitar nuevos aumentos, pero hasta ahora no han dicho que harán algo al respecto.

Sin debate. A cinco días de la elección, los dos candidatos por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Estrada Vega y Adolfo Rojo Montoya, estuvieron frente a frente, pero no hubo debate, por más señalamientos que Estrada Vega hizo sobre Rojo Montoya, a quien acusó de ser responsable de la debacle del PAN en Sinaloa y de cobrar en el Congreso del Estado como asesor de la diputada local Roxana Rubio Valdez, pero sin trabajar. Durante todo el debate, Adolfo Rojo se dedicó a leer lo que llevaba preparado, no se enganchó y presentó sus propuestas. El encuentro, que duró alrededor de una hora, fue transmitido en vivo por Facebook Live, pero tuvo muy pocas reproducciones e interacciones, lo que demuestra que no despertó el interés del panismo, y se espera una votación baja este domingo. Lo chusco del debate fue cuando el moderador Felipe Guerrero presentó a Adolfo Rojo como Adolfo Beltrán, lo que desató gritos y risas de los asistentes; y más por el grupo de apoyo de Juan Carlos Estrada, que fue más numeroso y escandaloso.

Daños. En lo que respecta a las obras para prevenir inundaciones, estas resultaron afectadas por el arrastre de basura, como sucedió en el arroyo Agustina Ramírez, que provocó la inundación en el sector Humaya. Fue impresionante la cantidad de botellas de plástico y basura que llegaron a los drenes y los arroyos, pero luego de la limpieza y del bombeo de agua, los trabajos se reanudaron. Por cierto, la crecida del río por las primeras lluvias ocasionó que se cerrara el fin de semana el parque acuático, que fue muy criticado desde su anuncio y construcción, porque es de todos conocidos que esta zona se inunda cada vez que llueve, pero las autoridades decidieron continuar con la obra y decidieron cambiarle el nombre, de parque Puente Negro a parque acuático. La buena noticia es que ayer fue reabierto al público; la mala es que será cerrado cada vez que llueva.