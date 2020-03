Golpe de timón en política

Quiérase o no, no cabe duda que la pandemia del Covid-19 vino a cambiar todo en la política no nada más de México, sino en todo el mundo. El gobierno de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador se ve obligado a dar un golpe de timón en las prioridades del país, quedan rezagadas las buenas intenciones de combatir y encarcelar a los corruptos, de austeridad y de desarrollo del país, ahora es una especie de “sálvese quien pueda”.

Más claro ni el agua, se agudizan las confrontaciones y el divisionismo político. Más tardó Esteban Moctezuma en decretar que se adelantaban las vacaciones escolares para el 20 de marzo, cuando los gobernadores panistas de Yucatán y Tamaulipas, como el de MC de Jalisco y el perredista de Michoacán, dijeron que, de una vez, adelantaron aún más y desde hoy sus estudiantes ya no regresar a clases. Con criterios combinados entre políticos y de salud desafían a la federación.

Aquí en Sinaloa, el gobernador Quirino Ordaz, que siempre se ha mantenido activo y palpando el sentir popular, ayer se dejó venir a Nuevo San Miguel a verificar la operación del recién instalado centro de inspección sanitaria para revisar a los viajeros que ingresan a Sinaloa provenientes del norte del país y de Estados Unidos. Las jornadas de apoyo Puro Sinaloa se reconvierten y ahora serán jornadas médicas preventivas para disminuir el riesgo de contagios de Covid-19.

El módulo funciona en coordinación con el Ayuntamiento de Ahome, y el gobernador llamó a mantener la calma y ratifica que en Sinaloa las clases se suspenderán el 20 de marzo.

Que no cunda el pánico, a no hacer compras de pánico, es la primera recomendación que dan las autoridades, pero parece que hacen el efecto contrario: la sicosis ya prendió y la gente se deja ir a los centros comerciales a avituallarse para un posible periodo largo de aislamiento. Pero a la vez se siguen efectuando fiestas y eventos masivos que pronto pueden empezar a disminuir. Se vislumbra que los transportistas y los restaurantes resentirán más el golpe económico.



Popurrí. Ernesto García, Fernanda Rivera, Mingo Vázquez, Bernardino Antelo y Marco Antonio Osuna son los aspirantes a la alcaldía o a puestos de elección popular que más actividades de apoyo en comunidades rurales y colonias populares efectúan. Algunos como Ernesto y Fernanda se enfocan en jornadas médicas, entrega de lentes y ayudas económicas, mientras que Mingo, no nada más de ahora sino que desde hace tiempo se enfoca en el impulso al deporte, a patrocinar equipos deportivos y a influir en los jóvenes deportistas y entrenadores.

Este peregrinar les ha servido para conocer a fondo las necesidades de la gente, para hacerse más conocidos y sin duda alguna acumulan un capital político que a la mera hora se sabrá sí les sirve para ser tomados en cuenta por quienes mandan en las cúpulas de los partidos. También Álvaro Ruelas mantiene a su grupo en constante estado de alerta, pero trabaja con mayor discreción.