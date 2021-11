Golpe del PRI nacional a Quirino Ordaz, le niegan licencia

¿Qué pretende el PRI nacional? Los mensajes no están claros. La negativa del PRI nacional a la solicitud de “licencia” presentada por el exgobernador Quirino Ordaz Coppel es sin duda un golpe mediático que muchos interpretan como un “harakiri”. El que fuera calificado como uno de los mejores gobernadores priistas, quien por más de una ocasión fue puesto de ejemplo por el PRI nacional, y su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, y que recibió la “distinción” de ser propuesto para el cargo de embajador de México en España por el presidente López Obrador, ahora resulta que no transita en los planes de la dirigencia priista nacional. Pretextos sobran cuando el PRI busca que las cosas no caminen. Hasta la redacción del texto que critique Heriberto Galindo. Y también la “falta de cortesía política” del presidente para que primero planteara la propuesta de Quirino ante el PRI nacional, cuando todos saben que es una “invitación personal”. Alejandro Moreno y compañía están molestos con Quirino. Y tal vez desde Sinaloa se le alimenta ese malestar. Ahí está un caso el de la diputada federal plurinominal por Sinaloa Paloma Sánchez, allegada a Alito que se ha lanzado con todo contra el hoy exgobernador. Corta memoria cuando Paloma se quedó sin trabajo en la Presidencia de la República tras la derrota priista y Quirino le apoyo empleándola en la Oficina de Representación de Sinaloa en la Ciudad de México. Y no es la única. Otro mensaje es que Alito busca eliminar posibles contrincantes en su camino a la elección del 2024. Mal mensaje del PRI tomado con las vísceras, cuando lo que ese partido requiere es la suma de todos y la aplicación de la congruencia inteligente.

Químico en la cuerda floja. El alcalde Luis Guillermo Benítez no se ha dado cuenta que está sentado en una bomba de tiempo. Adelantó que ante la negativa de sesionar el Cabildo para nombrar al secretario del Ayuntamiento, tesorero y oficial mayor, los nombrará de manera “provisional”. Porque de no hacerlo argumentó, el Ayuntamiento quedaría en la inmovilidad. Pues los nuevos regidores ya le advirtieron que nombrar esos funcionarios en forma “provisional” como propone, sería ilegal y entonces se presentaría ante el Congreso del Estado la demanda de “juicio político”. La guerra está declarada. Y ya se veía venir desde hace varias semanas. El Químico no está dispuesto a ceder… Melesio Cuen con el PAS tampoco. Hoy tendrá que haber definiciones.

Los servicios siguen. Al margen del conflicto político que se tiene en el Cabildo con el alcalde, los servicios públicos ayer se dieron en forma normal. La recolección de basura que algunos pudieran pensar que es poca cosa, en caso de fallar, se convertiría en un problema descomunal. Y ayer por Día de Muertos los operativos en los panteones se llevaron a cabo por parte de la Policía Municipal, de Protección Civil y de unidades con personal del municipio vigilando los accesos y salidas de los panteones.

Todo sereno. En tanto el gobernador Rubén Rocha Moya arrancó con normalidad su administración y continuó por segundo día consecutivo llevando a cabo los nombramientos del gabinete ampliado. Al tiempo de que resolvió la demanda de los trabajadores del SNTE Sección 53, a quienes pagó 50 millones de pesos por prestaciones pendientes. Que diferencia a otros arranques de sexenio, cuando el entrante recibía en ceros las finanzas y tenía que solicitar préstamos hasta para poder pagar la nomina y aguinaldos de fin de año. Hoy hay recursos que se dejaron precisamente para un arranque tranquilo de Gobierno.