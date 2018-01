Golpe duro

La gente no sabe qué es lo que va a hacer ante la ola de aumentos que se han dado, y que ya se sienten fuertemente en el bolsillo.

Los incrementos en los combustibles que se han venido dando en los últimos años han presionado cada vez más el salario del trabajador, y ni se diga, de las personas que dependen de una pensión.

A la gente, el gobierno le está diciendo que no tiene derecho a vestir mejor, o a alimentarse dignamente. Y si bien hay asuntos que los mismos mercados imponen, la política fiscal está teniendo una fuerte incidencia en la pulverización del salario mínimo, al cual el calificativo de “mínimo”, tal vez hasta ya le quede grande. Convertir a los energéticos como una de las principales fuentes de ingresos fiscales está tendiendo efectos en alzas generalizadas en los precios. Es cierto que con la caída en la venta de petróleo – ahora exportamos casi toda la gasolina – el país necesitaba recaudar de otro lado.

Lo malo es que se optó por sacrificar a la mayoría y no se ha visto una reducción del aparato gubernamental ni de los privilegios de los burócratas. Nos ajustaron pues el cinturón a los ciudadanos, pero no al gobierno, al menos, no lo suficiente. 2018 será un año difícil en materia económica y política. Puede ser, un año más complicado de lo que parece.