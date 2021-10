González afirma que “El Químico” lo invitó y que “Mendoza es un delincuentazo”

“Sí me invitó ‘El Químico’”. El exdiputado local Édgar González consideró que él no está en medio del conflicto entre Melesio Cuen y el alcalde Luis Guillermo Benítez. “Con ambos tengo una buena relación”, aseguró. Con el líder del Partido Sinaloense, Melesio Cuen, comenta González, se ha reunido en muchas ocasiones. Una de ellas muy reciente. “Y no hay ningún motivo de problema entre él y yo”. Por lo que se refiere al “Químico” Luis Guillermo Benítez, González afirmó que mantienen una buena relación desde que ocupó la diputación local en la anterior legislatura. “Ahí coincidimos en varias cosas y yo le estuve apoyando”. El asunto es que Édgar González aun cuando no lo acepte, se convirtió en el detonante del conflicto que hoy viven Cuen y “El Químico”. Habría que recordar que hace algunas semanas, el alcalde convocó a los regidores electos a una comida en la que se aprovecharía para presentar a González como el próximo secretario del Ayuntamiento. Los regidores del PAS no acudieron. Le declararon un “vacío”. Y porque no estaban de acuerdo con lo que consideraron una “imposición” del “Químico”. Más tarde se sabría que obedecieron a la instrucción expresa del líder del PAS, Melesio Cuen, de no acudir y rechazar la propuesta de Édgar González. “El Químico” ha sido claro cuando afirma que no gobernará con el PAS. Se dio un encuentro hace algunas semanas entre Cuen y “El Químico”. El alcalde insistió en proponer a Édgar González. Cuen lo rechazó y propuso a Rafael Mendoza. Y desde aquel encuentro ya no hubo otro. Este fin de semana, Édgar González habló con este reportero. Afirmó que “El Químico” lo invitó a trabajar con él. Pero que también tiene otra invitación del gobernador electo, Rubén Rocha Moya. Incluso, señala González, que el tema “lo platiqué con Rocha”. –El PAS y Cuen rechazan que seas el próximo secretario del Ayuntamiento, se le preguntó, “y proponen que sea Rafael Mendoza quien ocupe ese puesto”. La respuesta fue contundente: “Ese sí que es un delincuentazo”. Y advirtió que, si lo meten en el golpeteo político que se está dando, él responderá. El choque entre el líder del PAS y sus huestes contra “El Químico” es más que evidente. Ya está presente. Y se evidenciará en caso de que no exista algún acuerdo, este 1 de Noviembre, justo cuando el alcalde presente ante el Cabildo sus propuestas para ocupar la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería Municipal y la Oficialía Mayor, que por ley deben ser aprobadas por mayoría por el Cabildo.

¿Y la certificación ‘apá? Declarado en mayo pasado el veto de Estados Unidos contra el camarón mexicano, el problema continúa y se agrava conforme avanza la temporada de capturas tanto en aguas interiores como en altamar. A más de un mes de que iniciaron las capturas de camarón en esteros y bahías (14 de septiembre), se desconoce qué destino se le está dando a las producciones de crustáceo toda vez que el producto mexicano no puede ingresar al mercado de Estados Unidos por el veto declarado. Pero el camarón de altamar, que es el que en su mayor parte se destina para la exportación, principalmente al mercado de Estados Unidos, ya está en bodegas y sin saber qué destino se le dará. El 21 de septiembre pasado arrancó la temporada de capturas en altamar. A cuatro días de que se cumpla un mes de iniciada la temporada, las autoridades de Pesca y el Gobierno Federal no han resuelto el problema del veto. El daño económico que provocará al sector pesquero será mortal. Y lo peor es que parece que al Gobierno no le importa.