Gran Bretaña ingresa al Mercado Común Europeo

29 de octubre de 1971

La Internacional, una trampa. La irresponsabilidad de las empresas constructoras que tienen concesionadas las obras de ampliación de la carretera Internacional en el tramo Los Mochis-Culiacán ha sido la causa de que el camino federal se encuentre en pésimas condiciones de transitabilidad. Los desniveles en los tramos en reparación han originado más de un centenar de accidentes, y la falta de avisos pone en peligro constante la vida de los automovilistas. Esta situación también ha pasado desapercibida para los funcionarios de Obras Públicas.



Abogados inconformes con el juzgado. Un grupo de abogados pretenden acudir ante el presidente Luis Echeverría, para denunciar irregularidades en el Juzgado Segundo del Ramo Civil de Los Mochis, en virtud de que el Ssupremo Tribunal de Justicia del Estado pasa por alto tales deficiencias. El incendio del Juzgado, donde no se forzó la entrada en el momento de provocar el fuego, no se ha investigado a fondo, a pesar de que no son muchas las personas que tienen las llaves de las oficinas.



GB ingresa al Mercado Común Europeo.Londres. El parlamento tomó una decisión histórica para arrancar del creciente aislacionismo a una dividida e incierta Gran Bretaña, e incorporarla al próspero Mercado Común Europeo. Al cabo de seis días de debates, a menudo ásperos, las cámaras aprobaron la propuesta del primer ministro Edward Heath para llevar a cabo la incorporación de Gran Bretaña a la comunidad económica europea, en los términos que su gobierno había negociado.

Con el ingreso de Gran Bretaña y otros tres países que han solicitado su incorporación -Irlanda, Dinamarca y Noruega-, la nueva comunidad económica europea contará, a partir de enero de 1973, con 10 miembros, incluyendo a los que ya la integran: Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. El secretario de Relaciones Exteriores, Sir Alec Douglas, describió el dilema como "una nueva aventura en la larga historia de nuestra nación".



Baile aniversario del Club de Leones. Todo está listo para que el Club de Leones celebre su baile de XXIV aniversario y coronación de su linda reina, Loraine Hallal Zepeda. Ya nos imaginamos ver en primera plana a don Dumit Hallal y doña Amalia Zepeda de Hallal, orgullosísimos como reyes padres reincidentes, porque esta será la tercera ocasión que la diadema real la luzca una de sus herederas, todas bellas y de muy grato recuerdo no sólo dentro de la familia leonística, sino dentro de la sociedad mochitense.



29 de octubre de 1996

Termina la guerra del tomate. Finalmente, con un precio de 20.68 de dólar la libra, se firmó el acuerdo entre México y Estados Unidos con el objeto que no se aplique antidumping a las exportaciones mexicanas de tomate. A nuestro país y en especial al noroeste y Sinaloa ingresan divisas por 800 millones de dólares al año por concepto de exportaciones de hortalizas, de los cuales 500 provienen de la comercialización del tomate en el mercado estadounidense. La generación de fuentes de trabajo se vendría abajo en caso que se bloquearan estas importaciones.



Roban avioneta de la PGR. México, D.F. El piloto y asesor aeronáutico José Allende denunció el robo de una avioneta Cessna, propiedad de la PGR, del interior del aeropuerto “Díaz Ordaz” de Puerto Vallarta. Explicó que la desaparición del aparato fue reportada por una persona vía telefónica; sin embargo, se desconocen más detalles al respecto. Le informaron que una persona a bordo de la nave pidió pista a la torre de control, lo cual era extraño porque la avioneta estaba bajo vigilancia de personal de la PGR.



Clinton aventaja a Dole. A sólo nueve días de las elecciones residenciales de Estados Unidos, el mandatario demócrata Bill Clinton, mantiene una sólida ventaja del 17% en los sondeos sobre su contendiente republicano, Robert Dole. En los últimos días de campaña que le quedan a Clinton y Dole, el electorado estadounidense se mantiene firme en su decisión sobre su candidato a elegir para que dirija el país en los próximos cuatro años. Los vanos intentos de Dole por derrocar a Clinton no han hecho mella.