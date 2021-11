Gran difusión de las actividades de la familia de Benítez Torres, ¿y los demás regidores?

¿Privilegios de familia? Durante los tres últimos años que abarcaron la primera Administración del alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, el amplio aparato de comunicación del Ayuntamiento se mantuvo ajeno a la cobertura de las actividades realizadas por los regidores. Más allá de las sesiones de cabildo, jamás se dio cuenta pública de las reuniones de comisiones, los recorridos de inspección y la participación de los regidores en actos públicos. Esto cambió con la llegada de Claudia Peña Chico al cabildo. La hermana de la primera dama de Mazatlán, Gabriela Peña Chico, realizó ayer una gira de trabajo que abarcó la Secretaría de Seguridad Pública y la Jumapam. En la primera realizó un recorrido de inspección por las instalaciones de la corporación. La acompañó el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola. Luego junto con el también edil, Bernardo Alcaraz Conde, se reunieron con la Comisión General de la Junta de Agua Potable. Esta vez, la hermana de la primera dama tuvo una amplia cobertura y difusión en medio de sus actividades. Nada de malo hay en ello, si la misma difusión se dará al resto de los integrantes del cabildo, cuyos trabajos son igual de importantes que los desempeñados por Peña Chico. Si no, estaríamos hablando de privilegios en el uso de los recursos humanos del Ayuntamiento.

Jaloneo político. A propósito de la familia presidencial de Mazatlán, el alcalde porteño, Luis Guillermo Benítez Torres, parece haberle puesto ya fin al conflicto político con los regidores del PAS y Morena por el reparto de cargos y direcciones. Al menos así lo aseguró ayer durante una mañanera e improvisada rueda de prensa en los pasillos del Ayuntamiento. Dijo que hoy mismo podría reanudarse la sesión de cabildo que desde el lunes 1 de noviembre mantiene suspendida para dar nombramiento oficial al tesorero, el secretario del Ayuntamiento y el oficial mayor municipal. Ante los medios, el polémico Químico Benítez aseguró que son los regidores del PAS quienes se han negado a reunirse con él para llegar a un acuerdo y que, en ese sentido, ha tenido que dialogar con intermediarios. Algo muy diferente aseguran los regidores. América Carrasco, regidora por el PAS, aseguraba que, hasta ayer por la tarde, no habían recibido ninguna convocatoria para alguna sesión de cabildo.

Quejas de maltrato. Alguien no está haciendo bien su chamba en las oficinas de Bienestar Social Federal en Mazatlán, y esto está generando quejas entre los adultos mayores, un de los sectores más vulnerables. Resulta que los beneficiarios de la pensión universal deben de acudir hasta las oficinas de la dependencia porque el personal administrativo sencillamente no se digna a contestar las líneas de teléfono para informar cuándo iniciarán las fichas. Los ancianos se pueden pasar días marcando a los números telefónicos de la dependencia, sin que nadie les conteste. Para colmo, llegan y reciben maltrato. Los tienen en el calor del sol y, encima, les gritan. Esas son las quejas que recogieron ayer los reporteros de EL DEBATE cuando acudieron al lugar para averiguar cuándo iniciará el reparto de fichas. Para desespero de los cientos de adultos mayores en lista, algunos de los cuales ya van varias veces que acuden inútilmente al lugar. Alguien tiene que poner orden en la dependencia, pues si el personal no tiene la vocación para atender con sensibilidad, ¡pues que se vayan!