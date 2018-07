Gran oportunidad

La gloria de un gobernante es el bienestar de su pueblo; su poder y dominio descansan en el corazón de su gente. La mente de un gran directivo se exalta con la grandeza de su posición, pero al mismo tiempo buscará ser digno de ocupar esa silla que le asignaron. Aquel que entiende con sabiduría la oportunidad que le da la vida de servir a su pueblo, pronto logrará que sus subalternos se sientan también complacidos con los frutos de su propio trabajo, y que se sientan felices cuando cumplan fielmente las leyes formales, así como los buenos usos y costumbres humanas. Sus oídos están atentos a las quejas y observaciones de su gente, para que esta lo mire con respeto y reverencia; tiene la magnífica oportunidad de que su pecho se ensanche de satisfacción cuando reciba el afecto del público, contento de su trabajo.Si pone todo su empeño en bien administrar los bienes de su pueblo, recibirá fidelidad y firmeza en su causa; todos estaremos prestos a defenderlos como un sólido muro de bronce; no habrá lugar para murmuraciones en contra, y las maquinaciones de sus opositores no encontrarán eco. Así pues, si el Gran Arquitecto te ha considerado digno para dirigir un pueblo, o un sector del mismo, hoy se te felicita y debes darle las gracias, pero tiembla por el depósito que te confía, porque en adelante tienes una gran tarea y una gran responsabilidad: la de cambiar la forma de actuar de la anterior clase política, cavar pozos profundos a los vicios del poder y construir templos a las virtudes. Logremos juntos que haya una verdadera transformación, y no solamente un cambio de estafeta con las mismas costumbres. La gente lo está pidiendo y debe también iniciar un cambio en el orden y disciplina.