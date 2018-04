Grifols, otra controversia

Dentro del sector farmacéutico se ubica la española Grifols Worldwide Operations, que fundó Víctor Grífols. Basada en Barcelona, es la tercera mayor del mundo en el sector de hemoderivados y la número uno en Europa. Líder en el suministro de hospitales, factura al año unos cuatro mil 300 millones de euros.



Tiene 75 años de historia, presencia en más de 90 países y plantas industriales en Estados Unidos, Suiza, Australia y México. Aquí se ubica en Guadalajara, donde manufactura productos que atacan tres rubros, que a su vez dan sustento a tres divisiones de negocios.



Nos referimos a la hemoterapia, o tratamiento de enfermedades mediante la sangre o los componentes sanguíneos; los instrumentos y reactivos, muy socorridos para los análisis clínicos y diagnóstico, y finalmente el suministro de productos y dispositivos médicos.



Sin embargo, su reputación podría verse comprometida por una controversia que enfrenta en el estado de Morelos y que ha propiciado diversas demandas de Laboratorios Imperiales, que la acusa de despojo de manera ilegal y en presunta colusión con la autoridad judicial de la entidad.



Hay denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción contra del Juez Tercero de lo Civil en Jiutepec, Antonio Pérez Ascencio. También una queja ante el Consejo de la Judicatura local, que lleva Nadia Luz María Lara, a quien se le solicita investigar el caso.



Las irregularidades se evidencian en el expediente 127/2017-3 que inició la Grifols Worldwide, tras haberse saltado el paso de dictar providencia sobre la defensa de derechos que intentó presentar el apoderado legal de Laboratorios Imperiales, a efecto de defender sus derechos en un juicio paraprocesal.



No se explica cómo es que sin sustento por escrito se pasó de una etapa de Medios Preparatorios a un Juicio Ejecutivo Mercantil, y en consecuencia al ordenamiento del despojo del inmueble. Por ello intervino la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que invalidó la sentencia.



Pero el asunto no paró ahí, pues la firma española volvió a demandar, ahora bajo el expediente 751/2017-3, e increíblemente consiguió que el mismo juez Pérez Ascencio ordenara de nueva cuenta el embargo de los bienes de Laboratorios Imperiales sin esperar a que el juicio anterior fuera cancelado.



Así, y a reserva de lo que se concluya en la investigación, este caso bien podría entrar en la lista de firmas españolas beneficiadas por las autoridades mexicanas. Grifols es pública, pues cotiza tanto en el Nasdaq de Nueva York y la Bolsa de Madrid. ¿Qué dirán sus accionistas de su accionar en los negocios?



BX+ VS SANTANDER

Y ya que hablamos de la urbe de hierro y empresas hispanas, ya está prácticamente todo dispuesto para que inicie el arbitraje entre Bx+ y Santander. ¿Se acuerda que el primero demandó al segundo por lo que consideran la compra fraudulenta del Banco Popular de España? Las huestes de Antonio del Valle están resueltas a revertir la adquisición que les generó un perjuicio de unos 460 millones de euros. Aquí en México éstos ya se anotaron un triunfo, pues lograron sacar de los juzgados locales el caso y radicarlo en Estados Unidos. El revés fue para el bufete Galicia Abogados, de Manuel Galicia, contratado por Santander, en particular para el jefe jurídico del grupo, Fernando Borja, ex Banamex. En paralelo Bx+ inició otro arbitraje contra el Estado español, al que acusan de beneficiar al banco de Ana Botín por facilitarles la compra. Esta querella de Del Valle es particularmente sensible para algunos de sus socios en esta fallida inversión, como María Asunción Aramburuzabala y Valentín Diez Morodo, quienes ya habrían aceptado su respectivo quebranto y optado por no subirse a las demandas. No quieren pleito con el gobierno de Mariano Rajoy.



APARECE L1BRE

Ayer la Secretaría de Movilidad de la CDMX, que lleva Carlos Meneses, hizo el anuncio de obligatoriedad para que este año y 2019 se complete el proceso de modernización de los cerca de 138 mil taxis que operan en la metrópoli. Con ello se da el banderazo de salida a L1BRE, una plataforma digital que sustituirá los tradicionales taxímetros que permitirán a los conductores ser igual de competitivos frente a Uber, que dirige Federico Ranero, y Cabify, que maneja Alejandro Sisniega. Desde el 2106 la compañía que comanda Luis Elecherriga instaló, a manera de piloto, sus taxímetros digitales en mil 200 taxis de la ciudad. L1BRE beneficiará a usuarios y conductores, resolviendo temas de seguridad, movilidad, competitividad y transparencia y libertad, promoviendo un servicio de alta calidad con la tarifa más competitiva.



IMSS SE BLINDA

La novedad es que el IMSS, que capitanea Tuffic Miguel, va adelantar este año la compra consolidada de medicamentos. Lógico, si nos atenemos a que habrá elecciones presidenciales el 1 de julio y la administración de Enrique Peña ya alista el proceso de entrega que se profundizará en una transición ordenada que se dará inmediatamente después que conozcamos al ganador. Y si llega a ser Andrés Manuel López Obrador no dude que querrá cancelar ese ejercicio que el Seguro Social echó a andar desde el gobierno de Felipe Calderón. Este año las megalicitaciones para la adquisición de medicamentos e insumos de salud, que incluirán al ISSSSTE de Florentino Castro, algunas dependencias federales y gobiernos estatales, arrancarán en junio, cuatro meses antes, y deberán concluir en septiembre. Perfectamente blindado, pues.