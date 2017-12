Grupo Modelo justifica

Falso que Yucatán sea el primer lugar nacional en consumo de alcohol. De acuerdo a los resultados de la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, el estado con mayor prevalencia es Aguascalientes, seguido de Baja California Sur y Chihuahua.

Voceros de Grupo Modelo, que preside Mauricio Leyva, señalan que en la encuesta de la Conadic del año pasado la entidad que gobierna Rolando Zapata no se encontraba entre los diez primeros lugares y en la entrega más reciente sigue sin aparecer en el “top 10” de prevalencia.

Entidades que no cuentan con una legislación parecida a la restricción de los 200 metros, como la CDMX e Hidalgo, presentan porcentajes de tendencias por debajo de la media nacional, por lo que una disposición de este tipo no incentiva ni determina el consumo de alcohol en la población.

Por lo contrario, estados que cuentan con esta restricción como Nayarit, Quintana Roo y Sonora, se encuentran en los primeros lugares de incidencia en el consumo, clara señal de que la restricción al libre consumo y competencia no coadyuva a la prevención de adicciones.

Refieren que como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside Luis María Aguilar, como la Comisión Federal de la Competencia Económica (Cofece), que encabeza Alejandra Palacios, lo sostienen, es inconstitucional inhibir la competencia y libre concurrencia.

Uno de los casos emblemáticos es de las gasolineras, donde la SCJN declaró la inconstitucionalidad de leyes y reglamentos que fijan el requisito de distancia para establecer estaciones, en virtud del ejercicio de la libertad prevista en el artículo Cuarto de la Constitución Política.

De acuerdo con la Cortea, este tipo de disposiciones generan una ventaja exclusiva para los agentes económicos ya establecidos, al garantizarles un área de influencia especifica y protegerlos de la competencia que representarían nuevos agentes, declarando inconstitucional este tipo de medidas.

Dicen los del Grupo Modelo, que apenas en mayo pasado abrieron una nueva planta de cervezas en el municipio de Unucmá que costó ocho mil 700 millones de pesos, y que planea aperturar unos 300 “Modeloramas”, que la solución nunca ha sido restringir el mercado, sino educar al consumidor

Lo que Modelo busca es modificar el comportamiento del consumidor a través de la prevención y la educación con programas como Consumo Responsable. Los efectos de la libre competencia y concurrencia no son necesariamente nocivos.

DÍAS: DELINCUENTE

El jueves pasado en Canadá, el sindicalista Jerry Días pidió a Fred Stanford, CEO de Torex Gold, violar la Ley Federal del Trabajo y adjudicarle de manera directa el contrato colectivo de la minera Media Luna y otorgarlo a su socio, Napoleón Gómez Urrutia. Este presidente de Unifor, el principal sindicato de Canadá, pidió resolver en lo oscurito el conflicto entre el Sindicato Minero y la CTM, como condición para resolver el cierre de la mina en Guerrero. Jerry Dias muestra una vez más su desprecio por las leyes y los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y ahora de Enrique Peña Nieto. El sindicalista exigió en una reunión a Fred Stanford, empresa propietaria de Minera Media Luna, que den la espalda al Estado de derecho y a los procedimientos legales mexicanos para resolver el conflicto que aqueja desde hace casi un mes a la compañía ubicada en la entidad que gobierna Héctor Astudillo. Dias propuso a Stanford realizar un proceso de votación a espaldas de los mineros, sin autoridades, ni avales legales, solo con la presencia de observadores internacionales, que obviamente serán seleccionados por él y el sindicato minero, y que ese resultado se acepte para así y solo así, terminar el bloqueo ilegal que está afectando a la minera canadiense. Stanford mandó a Dias muy lejos y planteó: “nada fuera de la Ley” y que sean los trabajadores quienes decidan en qué sindicato quieren estar. Días salió furioso de la oficina de Torex y el viernes organizó una manifestación en contra de la minera.

PEMEX OMISO

No pierda de vista a Guadalupe de la Garza Saldívar, quien hasta inicios de este año se desempeñaba como Subdirector de Confiabilidad de Pemex Exploración y Producción, al mando de Juan Javier Hinojosa Puebla. El asunto giraría en torno a pesquisas que incluyen a la empresa Cotemar, de Mario Dávila y Cristina Lobo, misma que vio su auge en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, periodo en donde ganó diversos contratos en Exploración y Producción, y se mantuvo así en el actual sexenio bajo la administración de Emilio Lozoya, al punto que tiene contratos por concluir entre este año y el 2020.

DEJA EL IMSS

El rumor es que mañana se harían públicos algunos movimientos en el gabinete legal y ampliado del presidente Enrique Peña. Tienen que ver con la apertura de espacios al precandidato del PRI, José Antonio Meade. Uno que se mencionaba con insistencia anoche era la virtual salida de Mikel Arriola del IMSS. Su lugar sería ocupado por Tuffic Miguel Ortega, director de Incorporación y Recaudación.

ADIÓS SÍ VALE

Pues con la novedad de que algo pasó dentro de Groupe Up, la firma dueña de Sí Vale. Tómelo con reservas porque nos informaron que la semana pasada habría salido de la compañía José Antonio García León, el timón de la empresa.