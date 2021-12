Grupo armado violenta elección interna del PAN y hace recordar el 6 de junio

audima

La sombra del 6 de junio. Los panistas en Sinaloa celebraron su elección interna para renovar su dirigencia estatal. Pero a decir de los panistas, grupos armados se dedicaron a intimidar a varias “cabezas” de grupos del PAN. Este hecho hizo recordar lo sucedido en las elecciones del pasado 6 de junio, cuando operadores del PRI fueron sacados de sus casas por grupos fuertemente armados. Fueron secuestrados, torturados y posteriormente liberados. Pero el daño a la estructura operativa priista ya estaba hecho. El pasado fin de semana se realizaron las elecciones del PAN para renovar su dirigencia estatal. Por la mañana, los reportes dieron cuenta que, hasta la casa del diputado local, Adolfo Beltrán, llegaron sujetos fuertemente armados y vandalizaron su hogar. Algunos dijeron que había sido “levantado” y posteriormente liberado. El escándalo se desató. Pero en torno a los hechos hay versiones encontradas, con el interés, claro está, de las partes que dieron a conocer sus posturas.

Responsabilizan al estado. Para el dirigente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada, el Gobierno del Estado es el principal responsable de los hechos violentos registrados en la jornada de elección. Se tienen sospechas de que, desde el tercer piso del Palacio de Gobierno, gente cercana al gobernador orquestó los sucesos violentos que se presentaron en la elección. “Gente cercana del gobernador que pretende con estos actos reprobables y lamentables actos apoderarse de nuestro partido”, sentenció. La exigió al gobernador que ponga orden “y que amarre a sus animalitos. Que investigue y no permita esta clase de actos”. A Estrada poco le faltó para ponerle nombre y apellido al señalado. Y podría ser Alejandro Higuera.

Responde Rocha Moya. El gobernador llamó a los militantes del PAN a no emitir acusaciones en su contra sin fundamentos. Y precisó que el diputado Adolfo Beltrán en ningún momento fue “levantado”, como hicieron circular algunos panistas. Pero reconoció que el representante panista “sí fue amedrentado y algunas partes de su hogar vandalizadas”. Tan delicado lo primero como lo segundo. “Levantado” o “amedrentado” hubo un acto de violencia que el gobernador, y particularmente la Fiscalía General de Sinaloa, debe de investigar. Si el gobernador ya sabe lo que sucedió y que hubo un ilícito, es necesario que se aclare. Rocha Moya calificó de “normal” las acciones violentas en ejercicios políticos. Y no estamos de acuerdo. No se debe ver como normal que sujetos armados violentan a ciudadanos estén o no en medio de un ejercicio democrático. No se puede ni debe avalar estos hechos de violencia. Que se investiguen y castiguen a los responsables. Sean quienes sean. Y punto.

Nueva dirigente. El Partido Acción Nacional en Sinaloa estrena ya una mujer como presidenta en Sinaloa. Ella es Roxana Rubio. La elección se efectuó en forma accidentada y es probable que la contrincante de Rubio, Verónica Montaño, interponga un recurso de inconformidad. En tanto se aclara el panorama, Roxana Rubio sabe que agarrará una “papa caliente”. Que el PAN en Sinaloa está resquebrajado. Que las dos elecciones pasadas han reducido su fuerza política y electoral. Una tarea difícil de recomponer al panismo sinaloense, pero no imposible. El primer hándicap de Rubio es unir a todos los panistas y tener la inteligencia de enarbolar las banderas que otros dejaron tiradas. Mucho trabajo y estrategia. El tiempo dará la razón si los panistas entendieron la lección.