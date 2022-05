Grupo especial investiga crimen de Luis Enrique

audima

¿Hasta dónde creerles? Que un grupo de investigadores de la Fiscalía Federal llegó a Sinaloa. Eso anunció ayer el gobernador Rubén Rocha Moya en su visita a Mazatlán. Que el presidente López Obrador le habló telefónicamente (está en El Salvador) para decirle que apoyará en las investigaciones en torno al asesinato del compañero periodista Luis Enrique Ramírez. Rocha Moya dijo también que se formó un grupo especial de investigadores para el caso. Y una de las primeras pifias cometidas fue de la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, que horas después de encontrarse el cuerpo de Luis Enrique y ser debidamente identificado, se adelantó en asegurar que “no fue torturado”. Que murió a consecuencia de “golpes” en la cabeza. Y no mencionó que el periodista había recibido por lo menos un balazo en una pierna. Después lo dio a conocer. Hasta hoy, la Fiscalía y el propio gobernador han coincidido que Luis Enrique fue “levantado” a unos metros de su casa. ¿Por cuántos sujetos? No saben. Que en el lugar le dispararon en una pierna y lo subieron a un vehículo, al parecer, color blanco. Y más ya no saben. Las últimas horas que se mantuvo con vida Luis Enrique se desconoce si fueron a bordo del vehículo en que lo obligaron a subir. Ni cómo llegan con el cuerpo y lo tiran en el lugar donde fue localizado. Estiman que el “levantón” se dio entre las dos y las tres de la mañana del jueves 5. Alrededor de las 10:00 horas fue localizado su cuerpo sin vida. Muchas interrogantes existen. Y el tiempo corre sin que se precise cuántos sujetos participaron, qué vehículo fue utilizado. Y cómo lograron los asesinos conducir un vehículo con el periodista en su interior y tirar su cuerpo a un costado de la carretera México 15 al sur de Culiacán sin que nadie, absolutamente nadie, los molestara.

La exigencia. Periodistas de diversos medios de comunicación realizaron ayer en Culiacán un plantón para demandar el esclarecimiento del asesinato del compañero Luis Enrique Ramírez. Exigir que la impunidad que en estos momentos es el sello distintivo del Gobierno, no prevalezca. Que los asesinos del periodista Luis Enrique Ramírez sean detenidos y que la ley se aplique. En la Ciudad de México, organizaciones de periodistas, líderes sociales y defensores de los derechos humanos fueron convocados para protestar en el Ángel de la Independencia este lunes 9 de mayo a las 17:00 horas. La protesta es para exigir justicia por el asesinato de los nueve periodistas que, en estos primeros meses de este año, han muerto en manos de asesinos que operan con gran impunidad.

Nada que negociar con Estrada Ferreiro. Al gobernador ayer se le vio molesto. Y fue por las preguntas reiteradas de los reporteros en torno a las declaraciones que lanzó el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, de que “están como perros rabiosos”. Y se refería al gobernador y a los diputados. Estrada Ferreiro también había dicho que estaba dispuesto a sentarse a negociar políticamente con el gobernador. Pero ayer Rubén Rocha Moya lo bateó. Dijo que no tenía nada que negociar con el alcalde. Que el tema está en manos de los diputados. Que es con estos últimos con los que debe platicar. Que él (Rocha Moya) no es parte del tema. Y si tiene algo que negociar políticamente es con los diputados. Lo cierto es que en este caso pareciera que Estrada Ferreiro lo que está buscando es dejar la alcaldía lo menos golpeado posible. Sabe que ya la Fiscalía General lo está investigando. Sabe que la Auditoría Superior de Sinaloa también.