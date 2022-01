Consejos para políticos que llegan al poder

audima

1. No crea que la política y la historia comienzan con usted. Todo el político que llega al poder siente ser mejor que el que se va. Es muy humano. Pero la política se inventó hace siglos, y sus reglas inevitables caen tarde que temprano sobre sus hombros. Usted no llegó a inventar la política. Ya tendrá oportunidad de cometer los mismos errores que hoy critica. No se sienta mejor que los otros, pero nunca renuncie a ser mejor que los anteriores.

2. El poder es un ave de paso. Usted realmente es lo que es sin su cargo. Y los cargos son efímeros. No los utilice para hacer enemigos. A ellos tarde que temprano se los encontrará en la calle o en un estadio. El poder es un préstamo de las circunstancias. Y un día se va y ya no vuelve. Nadie en el poder se resiste a los aduladores. Tome esto muy en cuenta.

3. No sea de oído frágil. No se deje llegar toda la información. No crea todo lo que le dicen. Detecte las envidias e intrigas internas de sus colaboradores. Identifíquelos muy bien. Catalóguelos: sus dos virtudes, sus dos defectos. Un buen gobernante tiene que escoger a quién va a escuchar. Y debe saber sus intenciones e intereses. Sus orígenes. Escuche voces externas: luego a veces son las mejores.

4. No se enamore de su propia historia. No es poca cosa ganar el poder. Pero no olvide que, más allá de sus esfuerzos, las circunstancias nos ponen donde quieren. El poder hace sentir superiores e inigualables a las personas. Sea realista y no olvide nunca a quienes le ayudaron a llegar.

5. Tome con reserva los diagnósticos catastróficos. Sus funcionarios nunca le hablarán bien de lo que se hizo antes en los cargos que ahora usted les dio. Le dirán que encontraron un desastre. Tome con reservas esto. Pregúnteles cómo pueden mejorar lo que ya estaba. Y cuándo. Es probable que algunos ya no pidan verlo de nuevo para el tema.

6. No flote. Tome decisiones. Sobre todo decisiones informadas. Los gobiernos guardan muchos sinsentidos que tienen explicación. Indague antes de decidir. Atrévase y arriesgue. El poder no puede ser un espacio para la frivolidad o el esparcimiento. Es una oportunidad que le dieron y a la que usted tiene que hacer honor. Comprométase: la política no es, ni nunca lo ha sido, una playa apacible y relajada.

7. Sea humilde en el mejor sentido de la palabra. No caiga en la falsa modestia. Luego se nota. Toda historia de éxito tiene un pasado de esfuerzo. No olvide sus orígenes, pero tampoco haga uso excesivo de ellos. No empalague con sus orígenes de carencias. Mejor que eso lo cuenten otros.