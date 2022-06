Siete consejos para enfrentar a un enemigo político

audima

1. Agote primero la negociación. Todo pleito político es un fracaso de la política. Y por tanto, del político. Antes de ir al pleito, pregúntese si ya no hay más opciones. Si ya lo intentó todo. Corrija si es necesario. Inclusive ceda. Más si su cargo es más alto que el de su enemigo. Pórtese a veces como un hermano mayor. Tenga paciencia. La paciencia es la mejor arma del político y se construye de manera artesanal. Un político no se debe subir al ring a la primera. Muestre piel dura ante los insensatos y los necios.

2. Pregúntese si ganará el pleito y cómo. Los grandes estrategas militares se hacen tres preguntas sobre la guerra: 1. ¿La voy a ganar? 2. ¿Cuánto me va costar? 3. ¿Cuándo me voy a salir? Es lo mismo para usted. No se aviente contra su enemigo así nomás. Planee su guerra. Y no olvide que las victorias silenciosas a veces son mejores. El poder que se ejerce en silencio, suele ser el más efectivo.

3. Nunca subestime a su enemigo. Este error tan frecuente es hijo de la soberbia. Subestimar al enemigo lo pone a usted en desventaja, pues no lo está midiendo bien. Y si no lo mide bien, puede llevarse sorpresas definitivas en su guerra. Acepte todas sus virtudes aunque le duela. No lo minimice nunca. La historia está llena de derrotas de los que subestiman.

4. Pregúntese a quién le interesa que haya pleito. Analizar el contexto en política es indispensable. Hay a quienes le interesa que usted se pelee. En un pleito político siempre hay jugadores que ganan y que pierden. Por eso hay que preguntarse en el pleito con su enemigo ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? ¿Quién me tiene peleando?

5. No actúe por venganza. Que no le gane el estómago. La venganza en política suele ser inútil y siempre tiene regreso. Las decisiones en política deben ser frías. Razonadas y no personales. Fuego en el estómago, pero cabeza fría, se dice en los cafés. La política es pasión y vehemencia. Pero también inteligencia paciente. Que no le gane el rencor. El rencor es enemigo de la inteligencia.

6. Adelántese a su enemigo. Sepa qué anda haciendo su enemigo. No lo pierda de vista nunca. Descúbrale su juego y sálgale adelante. No espere a reaccionar cuando él ha actuado. Puede ser muy tarde.

7. No se deje azuzar. Sí. No se deje azuzar por quienes le asesoran. O por sus aliados políticos. A veces ellos le traen más coraje a los enemigos de usted, que usted mismo. Puede que quieran sus puestos. O sus espacios. Además, ellos no sufrirán las consecuencias de su enfrentamiento, pues están atrás. Cómodamente atrás.