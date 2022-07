Siete consejos para las vacaciones de un político

1. No ostente su lugar de vacaciones. Hay millones de personas que apenas les alcanza para vivir. El político no puede ser insensible a ello. Por eso no presuma que a usted le va bien en la política y puede viajar a lugares caros. No se tome fotos en la torre Eiffel, en las cataratas del Niágara o en un partido del Real Madrid. Además de estar trillado, es de mal gusto. Y no dé a entender que en esos países son mejores las cosas. Usted es político. No lo olvide. Se le juzga de manera diferente.

2. Cuide las fotos que sube a la red. Sus enemigos y malquerientes siempre estarán atentos a lo que usted sube a la red. Cuide a su familia; no la exponga a los tribunales morbosos de las redes sociales. Recuerde que existe el ojo voraz del zoom que explorará cada detalle. Y cualquier detalle es un candidato al meme.

3. No sea un vacacionista demagogo. No se vaya al otro extremo. Absténgase de mostrar una austeridad fingida. No nos salga con que va de vacaciones al pueblo donde nació, a comer frijoles. No se la van a comprar. No subestime a sus públicos.

4. No diga que no tendrá vacaciones. A nadie conmoverá con esa decisión. Por más que diga que es muy trabajador, que no descansará en vacaciones, a la gente es un asunto que no le va ni le viene. No le dará mayor importancia y valor a su supuesto acto heroico.

5. No finja que trabaja en vacaciones. No sé porque insisten en esta fórmula en la que han metido a los políticos sus asesores. La fórmula es la siguiente: cuando todos salen de vacaciones, el jefe se queda para que vean lo trabajador que es. Pero también para incomodar a los que se van. Para hacerlos sentir culpables y flojos. Finalmente, el político que no toma vacaciones, trabaja solo a ratos, y cuando todos vuelven, generalmente se desaparece a tomar las suyas.

6. No muestre su felicidad. Es injusto, pero a la gente no le pone feliz la felicidad del político. Así son las cosas. Evite en su foto esa sonrisa plena en un restaurante o en una playa. No se muestre como un ser privilegiado por el destino o la suerte. El ciudadano común sí lo puede hacer. Pero el político no. Ni modo: la política es injusta.

7. Mejor no diga a donde fue. Haga uso de su derecho a la intimidad. El secreto personal y político, está en peligro de extinción. Usted no ayude al deseo voraz del chisme colectivo. Sea discreto con su vida privada.