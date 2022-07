Siete consejos para ser un buen regidor

1. Explique a la gente para qué sirve un regidor. La mayoría de la población no sabe qué hace un regidor. Con todo respeto, espero que usted como regidor sí lo sepa. Explíquele a la gente. Hable de la utilidad de su cargo y para qué le sirve realmente al ciudadano.

2. No se entregue al presidente. Esto no quiere decir que se pelee con él. Guarde mejor una relación de trabajo y de colaboración, no de sumisión. No utilice las sesiones de Cabildo para halagar al presidente. A él no le hace nada bien eso. No le ayuda a mejorar y lo llena de vanidad. Aunque sea de su propio partido, la crítica informada y seria hace bien.

3. No sea un regidor callado. Los Cabildos se dividen en regidores que participan y los que se quedan callados. Usted, ¿de qué tipo es? Los asuntos municipales son los más cercanos al ciudadano. Calles, alumbrado, jardines, parques, agua potable. También mercados, alcantarillado, panteones, seguridad, recolección de basura. Haga preguntas informadas al alcalde y a sus colaboradores sobre esos temas en las sesiones. Cuestióneles su trabajo. Sea la voz de ciudadano en el Cabildo. Para eso está ahí.

4. No se pelee con los funcionarios. Siempre pasa lo mismo: los funcionarios no entienden la jerarquía de los regidores y quieren tratarlos como iguales o subalternos. Por su parte, el regidor actúa con prepotencia y olvida que no tiene facultades ejecutivas. Es un círculo vicioso. Nada que no pueda componer la buena política. Pero ahí está el detalle: pocos hacen uso de esa buena política. No se pelee con los funcionarios: gáneselos.

5. No haga grilla ociosa. La grilla no deja huella, es inútil y crea sinsabores. Usted es un funcionario caro. Desquite el sueldo. Mejor vaya al lugar de los hechos. Súbase al camión de la basura, platique con los locatarios de los mercados, supervise si los parques están en buen estado. Estudie la cuenta pública. No la apruebe con los ojos cerrados. Supervise muy bien en qué se gastan los dineros. Gánese el respeto.

6. Actualice los reglamentos. A pesar de ser la responsabilidad más grande que tiene un regidor, los reglamentos pocas veces son reformados o creados. Sabe usted, regidor, ¿cuántos reglamentos tiene su municipio? ¿Sabe cuántos han sido reformados? ¿Ya leyó el Bando de Policía y Gobierno? Pues, aplíquese. Es lo más importante.

7. Aproveche su oportunidad. Las regidurías son cargos de compensación de los partidos. Y se piensa que son muy cómodos, por eso son muy peleados. Pero casi siempre son oportunidades únicas. Aun con reelección, es más probable que usted ya no vuelva a estar en un Cabildo. Aproveche esta oportunidad irrepetible. No se dedique a disfrutar el cargo. Eso se acaba rápido. Y al final, solo queda la nostalgia de un cargo cómodo y con un gran sueldo.