Siete consejos para un alcalde recién nombrado

1. Admita su inexperiencia. Hay dos maneras de revertir este inconveniente: reconocerlo y prepararse para aprender. Es una fortuna ser amigo de quien manda, pero esa no es una virtud. Aproveche eso en positivo, y haga con ello que gane la gente. Que no se le olvide por qué llegó al cargo. La humildad inteligente funciona en estos casos. Déjese ayudar: es el mejor de los comienzos.

2. Devuélvale el respeto al cargo. Ese es el primer desafío que tiene por delante. Actúe con seriedad y calidez. Con prudencia y mesura. Busque a las personas y grupos ofendidos por el otro. Reconstruya las relaciones dañadas. No dé por hecho nada. Las obviedades no son buenas compañías en política. Su nombramiento por sí solo, no compone las cosas en automático. Usted sí tome en serio a la política. Límpiela de las desmesuras y excesos. Y cuide lo que dice: puede ser la ruina de un político.

3. No pierda el tiempo. Sobre todo en eventos frívolos que no dejan ningún beneficio. Ya habrá tiempo para eso. No busque primero ser popular y luego eficaz. Mejor invierta la fórmula. Usted está contento por el nuevo encargo, pero entienda que es un regalo de las circunstancias, no de sus méritos. Por eso debe dimensionar el tamaño de lo que enfrenta. Usted llega para hacer un recuento de daños y reparar un gobierno. Necesitará muchas horas de trabajo con colaboradores, instituciones y grupos sociales. Convine su actividad de calle con el trabajo de dirección del gobierno.

4. Proponga una agenda concreta. Evite las generalidades. No recite el catecismo político de su partido. En concreto dígale a la gente qué va a hacer. Sepa cuáles son los tres asuntos más importantes para los ciudadanos. Primero vaya por esos tres, sin descuidar las demás. Y póngale fecha. No quiera arreglarlo todo de una o terminará arreglando nada.

5. Componga lo que el otro descompuso. En cuanto antes, ponga orden ahí donde no hubo. Pero con justicia. Y prudencia. Y sobre todo prudencia, un bien tan escaso en nuestros días. Antes de hacer un recorrido triunfal de llegada, métase a poner orden en la administración. Corrija personalmente lo que no está funcionando. Demuéstrele a quien lo designó, que no se equivocó al ponerlo.

6. No componga lo que no está descompuesto. Haga caso a este viejo consejo de política pública. Hay varias cosas descompuestas en el gobierno que acaba de recibir. Deje por ahora lo que está funcionando y concéntrese en arreglar lo que sí está descompuesto.

7. Que no le impongan a todos sus colaboradores. Va a ser inevitable que le metan a casi todos los colaboradores. Pero resérvese espacios claves para usted. Recuerde que todo lo que hagan sus funcionarios será su responsabilidad. Usted vive hoy días de gloria. Pero no siempre será así.