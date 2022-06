Siete consejos para un político de oposición

audima

1. No sea una porra del poder. Opóngase a todo lo que venga del gobierno, pero arguméntelo. La gente necesita tener dos versiones de las cosas. Ayude a construir la crítica que toda sociedad necesita para ajustar a los que gobiernan. Ese es su trabajo como oposición. Su papel no es echar porras al gobierno. Ni reconocerle su trabajo. No se crea el cuento de ser una oposición propositiva. Lo propositivo está en la crítica, no el consentimiento. Menos en la complicidad de su silencio. Callar es también una porra silenciosa.

2. No se entregue al gobierno. El poder impone y seduce. También atemoriza. Pero usted no rinda la plaza en ningún sentido. Guarde su decoro. No hay nada más decepcionante que una oposición que se echa en brazos de los que mandan. Una oposición entregada, es una tragedia para la democracia y para la gente. No hacer nada, o flotar en los cargos, también es una forma de entregarse. La oposición no tiene derecho a la pereza.

3. Sea un opositor de calidad. Isaiah Berlin sugirió que la calidad del gobierno depende de la calidad de la oposición. ¿Es usted realmente un opositor de calidad? ¿Cómo saberlo? Contéstese al menos estas peguntas: ¿Qué tanto incomodo al poder? ¿Qué tanto influyen mis opiniones y mis acciones? ¿En qué beneficia mi trabajo como opositor a la sociedad? Exhiba las mentiras del gobierno. Sus contradicciones e incapacidad. Si usted no es un opositor de calidad, nunca será tomado en cuenta.

4. Sea autocrítico con sus dirigentes. Sea un opositor dentro de su propio partido. Y más en estos tiempos. El peor enemigo de la oposición son sus malos dirigentes. No muestre una posición pasiva. Cuestiónelos. Oiga… y no gaste sus redes sociales en felicitar por su cumpleaños al líder de su partido. ¿Eso a quién le importa?

5. Haga trabajo de tierra. No todo en política son redes sociales o actos de partido. Baje a la tierra donde está la gente. Converse con ella. Pregúntele qué no le gusta de sus gobiernos. Camine las calles, súbase a los camiones, platique con los albañiles. La política no solo es opinión pública de élite. La verdadera opinión pública está en la calle y en las mesas de la gente. No se aleje de ellas.

6. Sepa que la oposición partidista no es la única oposición. Le están comiendo el mandado a los partidos. Ha crecido una generación de nuevas oposiciones no partidistas. La pluralidad ya no es monopolio de la política. Hay miles de personas por sí solas con influencia. Hay muchos grupos y organizaciones sociales, con más peso que los partidos. Despabílese. Ahora la política la hacen muchos.

7. Estudie. Lea. Para oponerse se necesita conocimiento. No se atenga solo a las tarjetas que le pasan sus asesores. Un opositor que no lee y estudia, es un opositor inofensivo. Los favoritos del poder.