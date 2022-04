Siete consejos para un político principiante

audima

1. No todo en política son redes sociales. La política es una actividad con glamur, por eso le fascinan las redes sociales. Estas han abierto la política a las masas, pero también la han cosificado: la han convertido en una cosa. La han frivolizado. Las redes sociales han metido a todos los políticos en la cárcel de las selfies, el minivideo y la pose para la foto. La aspiración es ser ahora político-influencer. Y viceversa. A algunos no les ha ido mal, pero el espejismo de las redes es efímero. Dura lo que tarda en llegar el primer ridículo o escándalo. O la mira del enemigo. Entonces ya no son tan benditas.



2. Sienta respeto por su cargo. Lo que no cuesta no se valora, dice el refrán. Siempre respete su cargo; recuerde que muchos, a lo mejor con más méritos, no pudieron acceder al puesto que usted ocupa. No sea frívolo. Sea serio y formal, aunque no aburrido o pedante. Si se le da, solo si se le da, utilice el humor irónico e inteligente. Es muy agradecible en política.



3. No crea que todo lo de antes fue malo. Decir esto, trae dividendos en una campaña. Pero no se lo crea ya estando en el poder. Nada se construye de la nada. Si usted le resulta cómodo decir que todo lo de antes no servía, pues tendrá que hacer cosas que sí sirvan. Y ahí estará el detalle. Otra cosa: es probable que a quien hoy halaga ciegamente, mañana lo niegue o se avergüence de él. Siempre pasa.



4. No se crea moralmente superior. No actúe como si trajera la nueva moral inmaculada en su palabra. Nadie es un santo, y usted seguramente tampoco lo es. No se crea con más valores que los demás. Mejor demuéstrelo. Todo eso que les dicen a los que se fueron del poder, se lo dirán también a usted mañana, cuando ya no lo tenga.



5. Respete a los políticos de carrera. Usted va llegando y ellos, los políticos de carrera, ya tienen un largo camino andado. Han probado los sinsabores de la política, han sorteado sus injusticias, saben lo que son los dardos envenenados del reproche público. Pregúnteles, respételes su experiencia. Aprenda. No se crea mejor que ellos.



6. Aporte algo nuevo a la política. La mayoría de los políticos nuevos asumen las viejas formas de la política. Se rodean de auxiliares, les cambia el paso y se visten de manera ostentosa. Ah, y son pedantes al hablar. ¿Está aportando usted algo nuevo a la política? ¿En qué se diferencia con los de antes? Vale la pena preguntárselo.



7. Analícese sinceramente. Siempre es la parte más dura, pero usted como político nuevo necesita mantener los pies en la tierra. Mídase con honestidad. Pregúntese quién es usted, qué representa y qué puede transformar en la política. Eso le ayudará bastante para construir una carrera. ¿O será usted un político de paso?