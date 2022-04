Siete cosas que deben saber los militantes de un partido

audima

1. Los partidos son partidos. No idealice a los partidos, pues se decepcionará. No espere de ellos lo que no son. Los partidos son organizaciones que buscan el poder y que procesan intereses de miles de personas y sus grupos. En ellos conviven las pasiones que confrontan al ser humano: la competencia, la lucha por la relevancia y el egoísmo. También son hogueras de vanidades. No olvide sin embargo, que son imprescindibles para la democracia. Son “males” necesarios, pues.

2. Los partidos tienen dueño. Pueden ser dueños pasajeros o dueños eternos. Pueden ser dueños formales o informales. Usted sabe a lo que me refiero. Lo que todo militante debe contestarse objetivamente es: ¿Quién es el dueño actual del partido y qué tan cerca estoy? Contestar esta pregunta es fundamental, para ver qué tan viable es su futuro político.

3. Los verdaderos enemigos están adentro. Con frecuencia escuchamos esta queja: “¿Cómo es posible que me hagan esto en mi propio partido? Pues sí. Eso y más. Recuerde que los cargos son pocos y los militantes muchos. El poder no alcanza para todos. Los que ya fueron quieren seguir siendo, y los que no, quieren ser. Por eso es que los verdaderos enemigos están adentro, pues adentro están los cargos que andan buscando todos los que pertenecen a un partido. Así de simple.

4. La política es injusta. La política es un reflejo de la vida. Si la vida es injusta, la política también lo es. Usted ha visto llegar sin méritos a muchos. Llegan a ser legisladores por la vía plurinominal. Forman parte del gabinete sin haber movido un dedo en la campaña. No espere que la política sea justa. Por cierto, la campaña generalmente no da cargos relevantes. No lo olvide.

5. No se entregue completamente al partido. Sea un militante leal, en el buen sentido de la palabra. Pero no exagere. La lealtad en un partido debe ser racional, no fanática. Porque luego entonces, cuando se decepcione del partido, terminará odiándolo y hablando muy mal de él, y eso no hablará bien de usted.

6. Los apellidos cuentan. En todos los partidos del mundo los apellidos pesan. Todo militante debe saberlo. Las familias que han tenido relevancia en un partido, no se van. Sus descendientes seguirán ocupando cargos. La historia de la política es la historia de los apellidos. Hay lugares que han sido gobernados por el abuelo, el padre y el nieto.

7. Los partidos nunca han tenido buena fama. Lo que usted ha escuchado de los partidos en su comunidad, se repite en todos los países. La gente siempre ha dicho lo mismo de sus partidos: que no representan a la sociedad, que trabajan por sus propios intereses, en fin, lo mismo. La historia de los partidos es la historia de su mala fama.